Штраф в 100 тысяч рублей назначили компании, работающей на Амурском ГПЗ

17 Июль 2020 2020-07-17T09:28:04+03:00

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Свободненский городской суд вынес постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), в отношении иностранного юридического лица, осуществляющего строительство Амурского ГПЗ.

При рассмотрении дела установлено, что 06 июня 2020 года по результатам тестирования были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Управление Роспотребнадзора в адрес юридического лица вынесла предписание об установлении круга лиц, находящихся в контакте с заболевшими. Однако данное требование в установленный срок не было исполнено.

Таким образом, за нарушение правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, не были приняты необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан.

При назначении наказания суд учел характер и обстоятельства совершённого правонарушения, имущественное и финансовое положение подсудимого, факт того, лицо привлекается к административной ответственности впервые, а также то обстоятельство, что допущенные нарушение устранены.

Наказание назначено в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU