От коронавируса в Приамурье умер еще один человек

17 Июль 2020 2020-07-17T11:02:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приамурье коронавирус подтвердился ещё у 43 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Подробную статистику даёт управление Роспотребнадзора по Амурской области. По данным ведомства, новые случаи подтвердились в четырех городах, одном поселке городского типа и семи районах Приамурья. Также уточняется, что число летальных исходов увеличилось до 33 человек – ещё один пациент скончался за сутки.

В Благовещенске новой коронавирусной инфекцией с прошлого дня заболели десять человек. В Свободном и Тынде вирус подхватили семь человек, в посёлке Прогресс – шестеро, в Белогорске – трое. По два человека заболели в Благовещенском, Тындинском и Магдагачинском районах. По одному – в Бурейском, Ивановском, Мазановском и Октябрьском. Темп прироста за последние сутки составил 1,9%.

Таким образом, всего в регионе опасную инфекцию подхватили 2314 жителей. Выздоровели 1164 пациента. Остальные продолжают лечение, причём отмечается увеличение доли случаев с тяжёлым течением заболевания. К примеру, от пневмонии страдают 49,8% пациентов, от симптомов ОРВИ – 39,2%. В бессимптомной форме заболевание протекает лишь у 11% амурских больных.

Инфографика: yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU