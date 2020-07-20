Благовещенские сыщики раскрыли кражу автомобильных колес

Всего похитили имущества на 98 тысяч рублей. Фото: pexels.com

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» раскрыли кражу автомобильных колес. По подозрению в совершении преступления задержали двоих ранее судимых мужчин 1973 и 1987 годов рождения.

По предварительным данным, злоумышленники ранним утром проникли на авторынок с территории рядом находящейся базы. Воспользовавшись тем, что колеса находились в свободном доступе, похитили их и спрятали недалеко в кустах. Позже вывезли на автомобиле.

О краже в полицию сообщил индивидуальный предприниматель – хозяин похищенного имущества. Продавец пояснил, что с территории авторынка, где находится его торговая точка, пропали пять комплектов автомобильных колес на сумму 98 тысяч рублей.

Изучив записи с камер наружного видеонаблюдения, сотрудники уголовного провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате был установлен владелец автомобиля, на котором вывозились похищенные колеса, маршрут движения подозреваемых после совершения преступления. Злоумышленников задержали по местам их жительства.

По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Часть похищенного имущества оперативники изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.