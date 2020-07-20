2020-07-20T07:36:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Благодарность от Василия Орлова получили помогавшие Приамурью в борьбе с COVID-19 медики из Уфы

Пришедшие на помощь врачи, фельдшеры и медсестры покидают Амурскую область
Вера ПОПКОВА
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Команда уфимских медиков состояла из 25 человек. Фото: Правительство Амурской областиКоманда уфимских медиков состояла из 25 человек. Фото: Правительство Амурской области
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Благодарственные письма губернатора получила команда медиков из Уфы, которые помогали в лечении больных COVID-19 в Амурской области. Специалисты работали в госпиталях Свободного и Благовещенска. В эти выходные медики вернулись домой.

Напомним, Минздрав России 16 июня направил специалистов для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ряд регионов Российской Федерации, в том числе в Амурскую область.

Среди уфимских медиков были врачи-инфекционисты, терапевты, дезинфектор, медицинские сестры. Всего — 25 человек, в том числе 11 врачей и 14 человек среднего медицинского персонала. Все они ранее имели опыт лечения больных с диагнозом COVID-19.

Группе медиков-добровольцев и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева вручила благодарственные письма губернатора области Василия Орлова за оказание помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией и самоотверженный труд. Также благодарственным письмом от имени главы региона награждён ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов за оказанное содействие в обеспечении медицинских организаций кадрами в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

- Особая сердечная благодарность врачам, медсёстрам и медбратьям за ваш труд. Вы преодолели более 6 тысяч километров, чтобы помочь нашим амурским медикам справиться с новой коронавирусной инфекцией. В сложнейших условиях – в защитных костюмах в жару, выдерживая многочасовые смены, которые длились дольше обычных, днём и ночью вы сохраняли высокий уровень профессионализма, человечности, неравнодушия. Спасибо вам за спасённые жизни. Здоровья вам и благополучия, - передал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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