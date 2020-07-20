2020-07-20T08:30:21+03:00
Общество

Семь амурских школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Да и в целом результаты оказались лучше, чем в прошлом году
Вера ПОПКОВА
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До этого два амурских выпускника отличились на экзамене по информатике. Фото: pexels.comДо этого два амурских выпускника отличились на экзамене по информатике. Фото: pexels.com
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Безукоризненно ЕГЭ по русскому языку написали семеро амурских выпускников. На 100 баллов с экзаменом справились семь человек. Освоение школьной программы в полном объеме продемонстрировали ребята из Благовещенска, Белогорска, Шимановска, пгт Серышево и Ромненского района.

- Чтобы заработать наивысший балл на экзамене, пришлось упорно работать с 9 класса, я тогда тоже сдавала русский язык и серьезно к нему готовилась. В старших классах также много времени тратила на учебу, не пропускала уроки. В 11 классе, когда почувствовала, что «проседаю» на сочинении, обратилась к своему учителю по русскому языку, которая пошла навстречу и дополнительно занималась со мной в течение нескольких месяцев. За это ей большое спасибо, считаю, что мои 100 баллов – это по большей части ее заслуга, – поделилась выпускница Ромненской школы Ксения Сергеева. – Дистанционное обучение тоже сказалось на результатах экзамена. Учителя проявили понимание, много на дом не задавали, поэтому времени на подготовку к ЕГЭ было предостаточно.

Напомним, единый государственный экзамен по русскому языку состоялся 6 и 7 июля. Чтобы экзамен прошел успешно, за три с половиной часа школьникам необходимо было набрать минимум 36 баллов.

- Результаты ЕГЭ по русскому языку от 6 июля этого года несколько лучше тех, что показали выпускники год назад. Средний показатель вырос почти на три балла – это не может не радовать, – прокомментировала заместитель председателя Правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Результаты экзамена по русскому языку, который ребята писали 7 июля, придут не позднее 23 июля.

В этом году, основной период ЕГЭ проходит с 29 июня по 25 июля. Всего на участие в экзаменах зарегистрировано около четырех тысяч амурских выпускников. Кроме того, в августе предусмотрены резервные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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