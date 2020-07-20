«Северный ветер» без объяснения причин приостановила полеты в Приамурье

20 Июль 2020 2020-07-20T10:40:57+03:00

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С 5 августа по 2 октября 2020 года авиакомпания «Северный ветер» без объяснения причин приостановила продажу авиабилетов на маршрут Москва – Благовещенск – Москва, в том числе субсидированных билетов. Оповещение пассажиров об отмене рейсов осуществляется с помощью смс-сообщений.

- Маршрут у населения Амурской области востребован, билеты приобретаются амурчанами заранее, летний период наиболее популярный, у людей спланированы стыковочные маршруты для следования дальше из Москвы в курортные города, забронированы санатории и дома отдыха, очень серьезная сложилась ситуация и вызывает обеспокоенность. Мы направили руководству компании запрос о разъяснении действий авиакомпании по пересадке пассажиров в июле на рейсы других авиаперевозчиков и массовой рассылки сообщений по отмене рейсов в августе и сентябре, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Так как на территории Дальнего Востока действует программа по субсидированию перевозок льготной категории населения воздушным транспортом, в интересах жителей региона министерством транспорта области направлено обращение в адрес первого заместителя министра транспорта РФ – руководителю Росавиации Александру Нерадько, с просьбой принять меры к авиакомпании «Северный ветер» по соблюдению программы полетов по маршруту Москва – Благовещенск – Москва.

- Данное постановление дает возможность льготной категории граждан пользоваться авиаперевозками по специальному тарифу на московском направлении. Важно также решить вопрос с такими пассажирами, так как у двух других авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «S7» рассчитана своя собственная программа субсидирования. Как только информация поступит нам, сразу проинформируем амурчан, - отметил министр транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU