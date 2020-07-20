2020-07-20T10:57:36+03:00
Общество

Василий Орлов поручил разобраться с очередями при прохождении детьми медосмотров

Справка от врачей нужна для допуска ребят в спортивные секции
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Поделиться:
Медосмотры начнутся с 3 августа. Фото: instagram.com/va.orlov/Медосмотры начнутся с 3 августа. Фото: instagram.com/va.orlov/
Изменить размер текста:

Глава Амурской области Василий Орлов провел совещание в режиме ВКС с руководителями профильных ведомств, на котором обсудили, среди прочего, вопросы создания врачебно-физкультурного диспансера и предотвращения сложностей с прохождением детского медосмотра для занятий в спортивных секциях.

Согласно нормативно-правовым актам, которые утверждены Минздравом РФ, все желающие заниматься физкультурой и спортом в обязательном порядке должны ежегодно проходить медицинский осмотр для допуска к занятиям и участию в соревнованиях. В прошлом году в последние пару недель августа перед новым учебным годом были очереди в детские поликлиники из желающих оформить необходимые документы для допуска детей в спортивные секции.

- Обращаю внимание минздрава – необходимо заранее решить вопросы, чтобы не было сложностей с прохождением медосмотра детей для записи в спортивные секции. Такая проблема была в прошлом году. Этот год из-за коронавируса будет сложнее, чем прошлый, необходимо избегать скопления людей. Надо обследования проводить заранее, - подчеркнул губернатор Амурской области.

И. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева пояснила:

- Мы собрали списки таких учреждений и организаций и уже создали график для работы каждой медицинской организации, чтобы снять напряжённость. Графики утверждены и направлены в медицинские организации от Тынды до Благовещенска.

Информацию подтвердил министр по физической культуре и спорту Приамурья Дмитрий Кутека: «С минздравом графики утверждены и с 3 августа начинаются медосмотры».

В программу осмотра входят не только диагностические исследования и обследования, но также консультация узких специалистов и заключение спортивного врача. На сегодня только три медицинские организации области имеют лицензии для оказания таких услуг - городская поликлиника №3 г. Благовещенска, благовещенская детская поликлиника №4 и кабинет медицины Свободненской городской поликлиники.

Чтобы в целом решить вопрос комплексного медицинского обеспечения спортсменов и всех желающих заниматься спортом, необходимо создание центра лечебной физкультуры и спортивной медицины для взрослого и детского населения.

- Ведём работу по частной концессионной инициативе. Есть компания, которая готова инвестировать в этот объект. Будет не только центр осмотра, планируется сделать реабилитационную базу спортсменов и их сопровождение на всём пути – от юношества до профессионального спорта, - рассказал директор АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Василий Орлов поручил минздраву, минспорту, АПИ и минимуществу до 15 августа подобрать площадку для размещения спортивного диспансера.

Ещё один вопрос, который рассмотрели на совещание – строительство физкультурно-оздоровительного центра. Центр поможет развитию в регионе массового спорта, системы подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений. Его реализация запланирована в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Участники совещания обсудили возможные формы реализации проекта строительства ФОЦ.

- Принимаем решение – строить будем. Составляйте «дорожную карту, - резюмировал глава региона Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирусом за сутки заболели 30 амурчан
Василий Орлов поручил разобраться с очередями при прохождении детьми медосмотров
«Северный ветер» без объяснения причин приостановила полеты в Приамурье
Семь амурских школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Благодарность от Василия Орлова получили помогавшие Приамурью в борьбе с COVID-19 медики из Уфы
Благовещенские сыщики раскрыли кражу автомобильных колес
В Благовещенске прошла акция в поддержку губернатора Хабаровского края
Число зараженных коронавирусом амурчан возросло до 2354
Вдова и мать погибшего Андрея Котенкова получили миллион рублей
От коронавируса в Приамурье умер еще один человек
Штраф в 100 тысяч рублей назначили компании, работающей на Амурском ГПЗ
ЧС в Октябрьском районе: Ветер обрушил водонапорные башни, деревья и кровлю
В Благовещенске на месяц ограничат движение на участке улицы Амурской
В Благовещенске за сутки коронавирус нашли у 24 человек
Плановую госпитализацию в спецучреждения разрешат в Приамурье
Амурские активисты выявили небезопасные для детей объекты в Благовещенске
Прокурор области встретился с работниками Амурского газоперерабатывающего завода
Двое амурских выпускников на 100 баллов сдали ЕГЭ по информатике
Сотрудники управления уголовного розыска нашли убитой пропавшую год назад женщину
В Благовещенске ищут подрядчика для нового пассажирского терминала в аэропорту
В Благовещенске перекрыли несколько улиц
Опять 42: В Приамурье подтвердились новые случаи COVID-19
Шесть автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Благовещенске
Водолазы Амурского центра ГЗ и ПБ рассказали о трагедии на реке в районе поселка Зазейский
Большой набор мер экономической поддержки предложили рабочим Амурского ГПЗ
Парад Победы в Благовещенске запланирован на сентябрь
Василий Орлов: Назрело решение по смене главного врача на станции скорой помощи Благовещенска