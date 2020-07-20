Василий Орлов поручил разобраться с очередями при прохождении детьми медосмотров

20 Июль 2020 2020-07-20T10:57:36+03:00

Справка от врачей нужна для допуска ребят в спортивные секции

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Глава Амурской области Василий Орлов провел совещание в режиме ВКС с руководителями профильных ведомств, на котором обсудили, среди прочего, вопросы создания врачебно-физкультурного диспансера и предотвращения сложностей с прохождением детского медосмотра для занятий в спортивных секциях.

Согласно нормативно-правовым актам, которые утверждены Минздравом РФ, все желающие заниматься физкультурой и спортом в обязательном порядке должны ежегодно проходить медицинский осмотр для допуска к занятиям и участию в соревнованиях. В прошлом году в последние пару недель августа перед новым учебным годом были очереди в детские поликлиники из желающих оформить необходимые документы для допуска детей в спортивные секции.

- Обращаю внимание минздрава – необходимо заранее решить вопросы, чтобы не было сложностей с прохождением медосмотра детей для записи в спортивные секции. Такая проблема была в прошлом году. Этот год из-за коронавируса будет сложнее, чем прошлый, необходимо избегать скопления людей. Надо обследования проводить заранее, - подчеркнул губернатор Амурской области.

И. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева пояснила:

- Мы собрали списки таких учреждений и организаций и уже создали график для работы каждой медицинской организации, чтобы снять напряжённость. Графики утверждены и направлены в медицинские организации от Тынды до Благовещенска.

Информацию подтвердил министр по физической культуре и спорту Приамурья Дмитрий Кутека: «С минздравом графики утверждены и с 3 августа начинаются медосмотры».

В программу осмотра входят не только диагностические исследования и обследования, но также консультация узких специалистов и заключение спортивного врача. На сегодня только три медицинские организации области имеют лицензии для оказания таких услуг - городская поликлиника №3 г. Благовещенска, благовещенская детская поликлиника №4 и кабинет медицины Свободненской городской поликлиники.

Чтобы в целом решить вопрос комплексного медицинского обеспечения спортсменов и всех желающих заниматься спортом, необходимо создание центра лечебной физкультуры и спортивной медицины для взрослого и детского населения.

- Ведём работу по частной концессионной инициативе. Есть компания, которая готова инвестировать в этот объект. Будет не только центр осмотра, планируется сделать реабилитационную базу спортсменов и их сопровождение на всём пути – от юношества до профессионального спорта, - рассказал директор АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Василий Орлов поручил минздраву, минспорту, АПИ и минимуществу до 15 августа подобрать площадку для размещения спортивного диспансера.

Ещё один вопрос, который рассмотрели на совещание – строительство физкультурно-оздоровительного центра. Центр поможет развитию в регионе массового спорта, системы подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений. Его реализация запланирована в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Участники совещания обсудили возможные формы реализации проекта строительства ФОЦ.

- Принимаем решение – строить будем. Составляйте «дорожную карту, - резюмировал глава региона Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU