Коронавирусом за сутки заболели 30 амурчан

20 Июль 2020 2020-07-20T11:43:08+03:00

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В Амурской области коронавирусную инфекцию подхватили ещё 30 человек. Из них 16 – в Благовещенске, семь – в Свободном, по два – в Константиновке и Екатеринославке, по одному – в Усть-Ивановке, Ивановке и Новокиевке. Темп прироста за последние сутки составил 1,3%, что заметно ниже, чем в воскресенье.

В результате на данный момент в Приамурье выявлено 2423 случая новой коронавирусной инфекции. При этом 1252 человека выписаны из стационара в связи с выздоровлением. Летальным исходом завершились 35 случаев заболевания, из них 69% приходится на амурчан старше 65 лет.

Между тем, отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. У 49,9% пациентов наблюдается пневмония, у 39,6% - ОРВИ, у 10,5% - бессимптомная форма. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU