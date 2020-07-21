Правоохранители задержали участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ

21 Июль 2020 2020-07-21T03:29:46+03:00

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Следственные органы СК РФ по Амурской области задержали 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на площадке Амурского газоперерабатывающего завода. Напомним, 13 июля они устроили погромы в офисных помещениях, магазине и салоне сотовой связи. В качестве причины беспорядков называли разногласия с руководством по финансовым вопросам.

В рамках расследования уголовного дела следственная группа осмотрела повреждённые помещения подрядной организации и торговых точек в жилом секторе комплекса. Следователи изучили бухгалтерскую документацию, допросили представителей работодателя о порядке начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия, создании надлежащих условий труда и отдыха, реализации социальных гарантий работников, сотрудники организаций, занимавшие пострадавшие помещения.

- По данным следствия, фактов несвоевременной выплаты заработной платы работникам не установлено, причиной беспорядков между гражданами Республики Узбекистан – работниками подрядной организации и ее руководством стал конфликт, возникший на почве разногласий в части источника возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, - сообщают в следственном управлении СК РФ по Амурской области. - В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при поддержке УФСБ, УМВД и силовых подразделений Росгвардии установлены лица, принимавшие активное участие в беспорядках.

В настоящее время в отношении двух из них по ходатайству следователя судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о мере пресечения в отношении остальных задержанных.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU