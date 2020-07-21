2020-07-21T04:06:31+03:00
Происшествия

Пожар в детсаду Благовещенска: Эвакуировали 60 детей

Никто не пострадал
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Поделиться:
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Фото: 28.mchs.gov.ruОбстоятельства случившегося устанавливаются. Фото: 28.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

В понедельник, 20 июля, в одном из детских садов Благовещенска произошёл пожар. Сообщение о возгорании в садике по улице Политехнической поступило на центральный пункт пожарной связи вечером. На социально-значимый объект подразделения МЧС России автоматически выехали по повышенному номеру вызова. Через пять минут первые подразделения были на месте.

Ещё до приезда пожарных подразделений администрация детсада организовала эвакуацию. Из здания вывели 60 детей и восемь сотрудников, пострадавших нет.

В ликвидации возгорания участвовали 36 человек личного состава, семь единиц техники. Как выяснилось, в помещении для приготовления пищи загорелся духовой шкаф. Горение ликвидировали спустя четыре минуты после прибытия пожарных.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Благовещенску.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач из Магдагачинского района умерла от вызванных COVID-19 осложнений
За сутки коронавирус подтвердился у 28 амурчан
Василий Орлов: «Мы заинтересованы в укреплении дружеских взаимоотношений с Республикой Узбекистан»
В Тынде полицейский спас тонущего ребенка
«Губернаторский портфель» получат больше трех тысяч амурских первоклассников
Пожар в детсаду Благовещенска: Эвакуировали 60 детей
Правоохранители задержали участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ
Коронавирусом за сутки заболели 30 амурчан
Василий Орлов поручил разобраться с очередями при прохождении детьми медосмотров
«Северный ветер» без объяснения причин приостановила полеты в Приамурье
Семь амурских школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Благодарность от Василия Орлова получили помогавшие Приамурью в борьбе с COVID-19 медики из Уфы
Благовещенские сыщики раскрыли кражу автомобильных колес
В Благовещенске прошла акция в поддержку губернатора Хабаровского края