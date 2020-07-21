Пожар в детсаду Благовещенска: Эвакуировали 60 детей

21 Июль 2020 2020-07-21T04:06:31+03:00

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В понедельник, 20 июля, в одном из детских садов Благовещенска произошёл пожар. Сообщение о возгорании в садике по улице Политехнической поступило на центральный пункт пожарной связи вечером. На социально-значимый объект подразделения МЧС России автоматически выехали по повышенному номеру вызова. Через пять минут первые подразделения были на месте.

Ещё до приезда пожарных подразделений администрация детсада организовала эвакуацию. Из здания вывели 60 детей и восемь сотрудников, пострадавших нет.

В ликвидации возгорания участвовали 36 человек личного состава, семь единиц техники. Как выяснилось, в помещении для приготовления пищи загорелся духовой шкаф. Горение ликвидировали спустя четыре минуты после прибытия пожарных.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Благовещенску.

ИСТОЧНИК KP.RU