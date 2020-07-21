«Губернаторский портфель» получат больше трех тысяч амурских первоклассников

21 Июль 2020 2020-07-21T04:28:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Акция «Губернаторский портфель» в преддверии начала нового учебного года традиционно пройдет во всех муниципальных районах и городских округах Амурской области. Для этих целей министерством социальной защиты области уже заключены договоры на поставку ранцев и канцелярских принадлежностей.

Деньги на покупку рюкзаков с канцелярией выделили из областного бюджета. В рамках акции портфели со всеми необходимыми школьно-письменными принадлежностями, а также наборами для детского творчества получат 3100 первоклассников.

Детям выдадут ортопедические портфели с формоустойчивой, рельефной спинкой. Облегченный каркас не деформируется при нагрузке, и распределяет вес по всей площади ранца, что делает ношение его максимально удобным.

Также портфель оснащен вентилируемыми мягкими лямками для снижения нагрузки с плеч ребенка, имеет светоотражающие элементы на передней, задней и боковых частях ранца для обеспечения безопасности в темное время суток. Дополнительными строчками для укрепления прошиты все места, на которые приходятся основные нагрузки.

Все заказанные портфели будут доставлены в Благовещенск до 10 августа, после чего будут наполнены канцелярией, и распределены по муниципалитетам области.

ИСТОЧНИК KP.RU