2020-07-21T04:28:06+03:00
Общество

«Губернаторский портфель» получат больше трех тысяч амурских первоклассников

Вера ПОПКОВА
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Портфели доставят в Благовещенск до 10 августаю Фото: pixabay.comПортфели доставят в Благовещенск до 10 августаю Фото: pixabay.com
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Акция «Губернаторский портфель» в преддверии начала нового учебного года традиционно пройдет во всех муниципальных районах и городских округах Амурской области. Для этих целей министерством социальной защиты области уже заключены договоры на поставку ранцев и канцелярских принадлежностей.

Деньги на покупку рюкзаков с канцелярией выделили из областного бюджета. В рамках акции портфели со всеми необходимыми школьно-письменными принадлежностями, а также наборами для детского творчества получат 3100 первоклассников.

Детям выдадут ортопедические портфели с формоустойчивой, рельефной спинкой. Облегченный каркас не деформируется при нагрузке, и распределяет вес по всей площади ранца, что делает ношение его максимально удобным.

Также портфель оснащен вентилируемыми мягкими лямками для снижения нагрузки с плеч ребенка, имеет светоотражающие элементы на передней, задней и боковых частях ранца для обеспечения безопасности в темное время суток. Дополнительными строчками для укрепления прошиты все места, на которые приходятся основные нагрузки.

Все заказанные портфели будут доставлены в Благовещенск до 10 августа, после чего будут наполнены канцелярией, и распределены по муниципалитетам области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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