В Тынде полицейский спас тонущего ребенка

21 Июль 2020 2020-07-21T05:09:57+03:00

Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает

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В Тынде транспортный полицейский во время отпуска спас тонущую девочку.

Оперуполномоченный уголовного розыска Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте старший лейтенант полиции Максим Михалёв отдыхал с семьей на берегу реки Тында. Мужчина увидел, что от автомобильного моста течением реки уносит ребенка, который находится без сознания. И, не раздумывая, бросился в реку.

На помощь сотруднику транспортной полиции пришло еще двое молодых людей. Мужчины достали девочку из воды и оказали ей первую помощь, уложив ребенка на бок и обеспечив тем самым выход воды из легких. Тем временем супруга оперуполномоченного вызвала скорую помощь, которая приехала в течение двух минут и экстренно госпитализировала девочку. Благодаря четким и уверенным действиям сотрудника транспортной полиции жизнь ребенка удалось спасти.

Фото: дфоут.мвд.рф

Сейчас жизни и здоровью 11-летней девочки ничего не угрожает, она уже находится дома.

Позже выяснилось, что несовершеннолетняя самостоятельно без взрослых пришла к реке Тында, спрыгнула с технологического моста в воду и потеряла сознание.

В отношении родителей подростка сотрудники МО МВД России «Тындинский» составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП Российской Федерации (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и провели с ними профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU