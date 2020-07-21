2020-07-21T05:09:57+03:00
Общество

В Тынде полицейский спас тонущего ребенка

Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает
Вера ПОПКОВА
Поделиться:
Девочка пошла на речку без ведома взрослых. Фото: дфоут.мвд.рфДевочка пошла на речку без ведома взрослых. Фото: дфоут.мвд.рф
Изменить размер текста:

В Тынде транспортный полицейский во время отпуска спас тонущую девочку.

Оперуполномоченный уголовного розыска Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте старший лейтенант полиции Максим Михалёв отдыхал с семьей на берегу реки Тында. Мужчина увидел, что от автомобильного моста течением реки уносит ребенка, который находится без сознания. И, не раздумывая, бросился в реку.

На помощь сотруднику транспортной полиции пришло еще двое молодых людей. Мужчины достали девочку из воды и оказали ей первую помощь, уложив ребенка на бок и обеспечив тем самым выход воды из легких. Тем временем супруга оперуполномоченного вызвала скорую помощь, которая приехала в течение двух минут и экстренно госпитализировала девочку. Благодаря четким и уверенным действиям сотрудника транспортной полиции жизнь ребенка удалось спасти.

Фото: дфоут.мвд.рф

Фото: дфоут.мвд.рф

Сейчас жизни и здоровью 11-летней девочки ничего не угрожает, она уже находится дома.

Позже выяснилось, что несовершеннолетняя самостоятельно без взрослых пришла к реке Тында, спрыгнула с технологического моста в воду и потеряла сознание.

В отношении родителей подростка сотрудники МО МВД России «Тындинский» составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП Российской Федерации (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и провели с ними профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24