Василий Орлов: «Мы заинтересованы в укреплении дружеских взаимоотношений с Республикой Узбекистан»

21 Июль 2020 2020-07-21T08:27:44+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов провел встречу с генеральным консулом Республики Узбекистан в городе Владивостоке Рустамом Исмаиловым.

-У нас давние хорошие отношения с Республикой Узбекистан. Я знаю, что вы планировали прибыть в наш регион ранее, но свои коррективы внесла ситуация с коронавирусом. Рад, что сейчас у вас появилась возможность посетить Приамурье. У нас есть большой набор предложений по сотрудничеству, в первую очередь – в культурной сфере, сфере экономики. Эти вопросы мы недавно обсуждали с вице-премьером Республики Сардором Умурзаковым в телефонном режиме. Поэтому я хочу подтвердить нашу высокую заинтересованность в укреплении дружеских взаимоотношений с Республикой Узбекистан, - поприветствовал гостя на амурской земле глава региона Василий Орлов.

Стороны выразили намерение активизировать диалог о сотрудничестве после пандемии. Рустам Исмаилов отдельно поблагодарил Василия Орлова за участие в урегулировании вопросов, возникших среди рабочих компании, участвующей в строительстве Амурского ГПЗ. Консул отметил, что сам также посещал объект, общался с работниками, руководством правоохранительных органов, налаживал обратную связь.

- Хочу выразить благодарность за то, что к ситуации отнеслись с пониманием. Сейчас я держу ее на контроле, - подчеркнул Рустам Исмаилов.

В завершение встречи стороны обменялись сувенирами.

- Это очень важная стройка, на ней трудится большое количество граждан Узбекистана. Они выполняют серьезную задачу, работают хорошо и должны получать достойную заработную плату, иметь соответствующие бытовые условия. Понятно и влияние пандемии коронавируса на ситуацию, люди действительно устали, - отметил губернатор Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU