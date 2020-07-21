2020-07-21T09:33:40+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирус подтвердился у 28 амурчан

Количество больных с пневмонией достигло 50%
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Фото: instagram.com/va.orlov/Фото: instagram.com/va.orlov/
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В Амурской области новую коронавирусную инфекцию выявили за сутки у 28 человек. Таким образом, всего в регионе вирус подхватил 2451 житель. Из них 1323 случая завершились выздоровлением, 35 – летальным исходом.

Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. По данным Роспотребнадзора по Амурской области, у половины заболевших наблюдается пневмония. Симптомы ОРВИ испытывают 39,6% пациентов, в бессимптомной форме вирус протекает у 10,4%. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,5 %. При этом возросло число случаев в возрастной категории старше 65 лет.

Сейчас врачи проверяют 1401 человека, контактировавшего с больными. Из них 1358 изолированы по месту жительства, 43 – в изоляторах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса в Амурской области:

г. Благовещенск +11

г. Свободный +6

пгт. Прогресс +2

Ивановский район (с. Среднебелое) +2

г. Белогорск +1

г. Зея +1

Белогорский район (с. Возжаевка) +1

Константиновский район (с. Константиновка) +1

Магдагачинский район (с. Магдагачи) +1

Тындинский район (пос. Дипкун) +1

Тамбовский район (с. Тамбовка) +1

ИСТОЧНИК KP.RU

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