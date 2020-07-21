За сутки коронавирус подтвердился у 28 амурчан
В Амурской области новую коронавирусную инфекцию выявили за сутки у 28 человек. Таким образом, всего в регионе вирус подхватил 2451 житель. Из них 1323 случая завершились выздоровлением, 35 – летальным исходом.
Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. По данным Роспотребнадзора по Амурской области, у половины заболевших наблюдается пневмония. Симптомы ОРВИ испытывают 39,6% пациентов, в бессимптомной форме вирус протекает у 10,4%. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,5 %. При этом возросло число случаев в возрастной категории старше 65 лет.
Сейчас врачи проверяют 1401 человека, контактировавшего с больными. Из них 1358 изолированы по месту жительства, 43 – в изоляторах.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи коронавируса в Амурской области:
г. Благовещенск +11
г. Свободный +6
пгт. Прогресс +2
Ивановский район (с. Среднебелое) +2
г. Белогорск +1
г. Зея +1
Белогорский район (с. Возжаевка) +1
Константиновский район (с. Константиновка) +1
Магдагачинский район (с. Магдагачи) +1
Тындинский район (пос. Дипкун) +1
Тамбовский район (с. Тамбовка) +1
ИСТОЧНИК KP.RU