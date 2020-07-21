2020-07-21T10:07:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач из Магдагачинского района умерла от вызванных COVID-19 осложнений

Это второй случай смерти среди врачей с коронавирусом
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Фото: pexels.comФото: pexels.com
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Доктор Магдагачинской больницы умерла в понедельник, 20 июля, от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

- Потерю любого пациента медики всегда переживают тяжело. А потеря среди персонала - это горе не только для родных и близких, но и для всего медицинского сообщества. Правительством региона проводится колоссальная работа для того, чтобы сделать труд медработников в условиях эпидемии максимально безопасным. Это своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты, предоставление возможности отдельного проживания во избежание инфицирования родственников, регулярное тестирование на вирусную инфекцию. Однако, несмотря на все принятые меры, все же существует определенная доля вероятности заражения, - прокомментировала ситуацию и. о. министра.

Она отметила, что заболевшие медики получают полноценное лечение и реабилитацию - но коронавирус является смертельной угрозой, и к несчастью, не всех удается спасти.

- Хочу еще раз обратиться к амурчанам: соблюдайте социальную дистанцию и другие меры безопасности, носите маски, избегайте скопления людей, - заявила Светлана Леонтьева. При возникновении симптомов респираторного заболевания немедленно вызывайте врача. Не занимайтесь самолечением. Берегите себя и своих близких. Мы должны ответственно относиться к здоровью, к опасной инфекции, которая уносит жизни наших земляков. Мы должны остановить эпидемию. Мы можем это сделать - вместе с вами. И мы это сделаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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