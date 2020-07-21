Василий Орлов: Поддержка начинающих предпринимателей для нас принципиально важна

21 Июль 2020 2020-07-21T11:49:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Развитие молодежного предпринимательства, поиск идей, а также взаимодействие бизнеса с государством – эти и другие темы обсудили амурчане в рамках первого молодежного бизнес-форума «#Я-предприниматель». Открытие форума состоялось 21 июля в 14.00 в режиме онлайн. Площадки мероприятия развернулись на платформе Zoom.

- Изначально мы планировали провести форум раньше, но в связи с пандемией коронавируса пришлось внести изменения, в том числе – перенести не только время проведения, но и изменить формат форума. Но главное – что мы все же смогли собраться на одной площадке для совместной работы по развитию бизнеса в нашем регионе, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. – Это очень важно, ведь мы все понимаем, что сегодня в Приамурье около 27 тысяч предпринимателей, у них трудоустроены порядка 75 тысяч человек. Малый и средний бизнес – это опора экономики, а наша задача – поддерживать этот сектор.

Работа первого дня форума началась с обсуждения текущего расширения работы и поддержки молодежного предпринимательства на базе АСИ. Как рассказали представители Агентства, впереди у ведомства намечены большие планы по развитию данного направления. В частности, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку молодым бизнесменам, уже осенью к запуску планируется новый масштабный ресурс.

- Уже в сентябре этого года мы ожидаем, что новая платформа начнет свою работу. Ресурс будет включать в себя четыре основных модуля: это агрегатор финансовых и нефинансовых мер поддержки, управление проектами и обучение предпринимателей на онлайн-курсах, навигатор по патентному оформлению, а также поиск и взаимодействие с инвесторами», - рассказал руководитель Центра молодежных инициатив Александр Вайно.

После участники форума приняли участие в мастер-классе «Как превратить идею в проект». В рамках занятия специалисты Центра предметно разбирали, как найти целевую аудиторию для каждого конкретного проекта, наладить взаимодействие с клиентом, найти действительно стоящую идею и дать ей жизнь как в случае B2C, так и для B2B продаж. И впереди участников также ждет насыщенная программа.

Напомним, молодежный бизнес-форум «#Я-предприниматель» - масштабный проект, направленный на стимулирование предпринимательской активности молодежи Амурской области и увеличение количества молодых предпринимателей. Мероприятия форума рассчитаны на два рабочих дня – 21 и 22 июля. Заявки на участие в форуме подали больше 120 молодых амурчан в возрасте от 16 до 25 лет. Форум реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центром оказания услуг «Мой бизнес» и пространством коллективной работы «Точка Кипения Благовещенск».

ИСТОЧНИК KP.RU