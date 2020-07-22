2020-07-22T04:51:00+03:00
Общество

В Благовещенске ограничат движение по улицам Ленина и Новая

Специалисты займутся устройством инженерных сетей
Вера ПОПКОВА
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Сезон ремонта дорог закончится только в октябре. Фото: благовещенск.рфСезон ремонта дорог закончится только в октябре. Фото: благовещенск.рф
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В среду, 22 июля, для движения транспорта перекроют половину проезжей части по улице Ленина в районе пересечения с переулком Уралова (напротив дома по ул. Ленина, 187). На данном участке пройдет ремонт инженерных сетей. Завершить работы планируется 26 июля.

В субботу, 25 июля, перекроют половину улицы Новой в районе пересечения с Северной (напротив дома по ул. Новая, 99). На участке специалисты займутся устройством подземных инженерных сетей. Завершить работы планируется 28 июля.

Администрация Благовещенска просит автомобилистов планировать маршруты с учетом данной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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