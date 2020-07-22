Губернатор Приамурья провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка

22 Июль 2020 2020-07-22T07:46:12+03:00

Губернатор отметил, что в дальнейшем вопросам профилактики и пресечения правонарушений в сфере недропользования будет уделяться пристальное внимание. Фото: amurobl.ru

Участники рассмотрели конфликт на Амурском ГПЗ и правонарушения в сфере золотодобычи

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Василий Орлов провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Амурской области. На заседании рассмотрели вопрос о состоянии правопорядка и общественной безопасности на территориях города Свободного и Свободненского района.

На заседании подробно обсудили, конфликтную ситуацию, произошедшую несколько дней назад на территории вахтового поселка строителей Амурского ГПЗ. В ходе заседания руководство субподрядных организаций доложило о принимаемых мерах по урегулированию конфликта и недопущению подобных происшествий в будущем. Участниками заседания были обозначены вопросы, требующие решения, а также моменты, которые необходимо учесть в дальнейшей работе.

Еще один рассмотренный вопрос касался принимаемых мер по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере золотодобычи на территории Приамурья. Министр природных ресурсов региона Сергей Маху отметил активную работу оперативного штаба по пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконной добычи недр на территории Амурской области.

В ходе совещания участниками отмечена необходимость внесения изменений в федеральные нормативные правовые акты с целью повышения эффективности мер по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере золотодобычи. Губернатор Амурской области Василий Орлов дал поручение министерству природных ресурсов региона подготовить соответствующие предложения в федеральный центр.

Также губернатор отметил, что в дальнейшем вопросам профилактики и пресечения правонарушений в сфере недропользования будет уделяться пристальное внимание. Результаты работы будут оцениваться на заседании координационного совещания.

ИСТОЧНИК KP.RU