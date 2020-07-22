2020-07-22T08:08:01+03:00
Общество

Строители начали бетонировать свайный фундамент опор нового моста через Зею

Ольга ГЕТМАН
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Работы стартовали. Фото: www.skmost.ruРаботы стартовали. Фото: www.skmost.ru
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На левобережной стройплощадке нового моста через реку Зею в Благовещенске строители приступили к бурению и бетонированию свайного фундамента 23-й и 24-й опоры. Эти работы фактически ознаменовали начало строительства нового мостового перехода, сообщили в пресс-центре компании, занимающейся возведением моста.

Процесс устройства буронабивных свай заключается в погружении в заранее пробуренное отверстие металлокаркаса и заполнения полости скважины бетоном. Фундаменты 23-й и 24-й опор состоят из 12 свай каждый, длина сваи - 25 метров.

Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта составляет 9 км, из которых 2 км – мостовая часть, 7 км – подходы.

На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующую переправу на 40-60%, что позволит амурчанам с большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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