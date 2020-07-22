2020-07-22T08:11:57+03:00
Общество

Останки 153 расстрелянных человек перезахоронили на кладбище Благовещенска

Они покоятся на кладбище на 17 километре Новотроицкого шоссе
Вера ПОПКОВА
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Это уже второе перезахоронение. Фото: администрация города БлаговещенскаЭто уже второе перезахоронение. Фото: администрация города Благовещенска
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В Благовещенске перезахоронили останки 153 человек, обнаруженных на одном из садовых участков. В июле специалисты МКП «ГСТК» перезахоронили останки, которые были извлечены на одном из садовых участков Благовещенска. Скелетированные останки похоронили в двух братских могилах на специально отведенном участке городского кладбища, расположенного на 17 километре Новотроицкого шоссе.

Напомним, это уже второе перезахоронение. Останки 23 человек, которые извлекли в 2018 году, были перезахоронены после завершения следствия по уголовному делу, возбужденному СУ СК РФ по Амурской области по факту нахождения останков людей. Все три могилы расположены рядом.

В этом году раскопками на территории садового участка занимались волонтеры и представители Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области

Согласно выводам специалистов, останки относятся к периоду не ранее 1937 года. По всей видимости, принадлежат людям, расстрелянным из огнестрельного оружия (наган) в месте погребения.

- По останкам и вещам, которые были найдены на месте раскопок, нельзя достоверно сказать, были ли это репрессированные или осужденные за иные, в том числе уголовные и морально-бытовые преступления. При появлении более точных данных о личностях погибших людей, в случае если найдутся исследователи, которые докажут ту или иную версию, администрация будет принимать соответствующие решения, – пояснил заместитель мэра города Благовещенска Игорь Берлинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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