Василий Орлов поручил помочь муниципалитетам с покупкой спецтехники для содержания дорог

22 Июль 2020 2020-07-22T09:58:48+03:00

Прибудут в том числе машины для уборки снега. Фото: mintrans.amurobl.ru/

Она поможет содержать полотно в хорошем состоянии и быстро устранять проблемы

Изменить размер текста: A A

По поручению губернатора Амурской области правительство региона помогло муниципалитетам приобрести спецтехнику для городской улично-дорожной сети. Первые спецмашины поступят в область уже на следующей неделе. Об этом главе Приамурья дорожил руководитель областного минтранса Александр Зеленин.

- На приобретение специализированной техники для нужд городских округов области из областного бюджета выделено 120 миллионов рублей. В мае заключено два государственных контракта на поставку 17 единиц техники. В последних числах июля будет осуществлена поставка в Амурскую область четырех вакуумных подметально-уборочных машин - «дорожных пылесосов», а в начале августа 13 КДМ. Транспорт будет распределен и передан городским администрациям, - рассказал министр.

Для передачи техники между ГКУ «Амурупрадор» и муниципальными образованиями будут заключены договоры безвозмездного пользования.

Также минтранс сосредоточен на помощи сельским муниципалитетам в приобретении спецтехники на дорожные нужды.

- Сейчас вопрос выделения 150 миллионов рублей и приобретения на эти средства 46 единиц техники рассматривается профильными министерствами. В частности, планируется каждому сельскому муниципалитету приобрести по две единицы техники малой механизации с различным навесным оборудованием. Комплектация №1 включает: косилку, фронтальный погрузчик, снежный отвал, щеточное оборудование. Комплектация №2 включает: коммунальный отвал, экскаваторное оборудование», - доложил Александр Зеленин.

Он также подчеркнул, что на первом этапе такой комплект многофункциональной техники наиболее необходим сельским администрациям на проведение работ по водоотведению и содержанию дорог и придорожной полосы.

- Важным условием программы стало то, что спецтехнику приобретают исходя из потребности и заявок муниципальных образований. Значит на места поступит именно та, которая поможет содержать дороги в хорошем состоянии и быстро устранять проблемы, такие как снегопад, - подчеркнул Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU