2020-07-22T10:43:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре новые смерти от COVID-19 зарегистрированы в Амурской области

Подтверждены еще 27 случаев коронавируса
Вера ПОПКОВА
Поделиться:
Обследования контактировавших с больными продолжаются. Фото: pexels.comОбследования контактировавших с больными продолжаются. Фото: pexels.com
Изменить размер текста:

В Приамурье зафиксировали еще четыре смерти от COVID-19. Всего на 22 июля в регионе 39 человек умерли от коронавируса. Из них 64 % приходится на людей старше 65 лет.

За последние сутки в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 27 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 1,1%.

Таким образом, в регионе выявлено 2 478 случаев новой коронавирусной инфекции. Из стационаров с выздоровлением выписано 1346 человек. У 50 % заболевших COVID-19 протекает в форме пневмонии, у 39,7% наблюдаются признаки ОРВИ, у 10,3 % симптомы отсутствуют.

Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,5 %, при этом, возросло число случаев заболевания в возрастной категории старше 65 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса в Приамурье:

г. Свободный +13

г. Благовещенск +11

пгт. Прогресс +1

Благовещенский район (с. Чигири) +1

Селемджинский район (пгт. Февральск) +1

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре новые смерти от COVID-19 зарегистрированы в Амурской области
Василий Орлов поручил помочь муниципалитетам с покупкой спецтехники для содержания дорог
Останки 153 расстрелянных человек перезахоронили на кладбище Благовещенска
Строители начали бетонировать свайный фундамент опор нового моста через Зею
Губернатор Приамурья провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка
Деньги на лечение девочки-«смайлика» из Благовещенска могут поступить к концу сентября – правительство Приамурья
В Благовещенске ограничат движение по улицам Ленина и Новая
Василий Орлов: Поддержка начинающих предпринимателей для нас принципиально важна
Врач из Магдагачинского района умерла от вызванных COVID-19 осложнений
За сутки коронавирус подтвердился у 28 амурчан
Василий Орлов: «Мы заинтересованы в укреплении дружеских взаимоотношений с Республикой Узбекистан»
В Тынде полицейский спас тонущего ребенка
«Губернаторский портфель» получат больше трех тысяч амурских первоклассников
Пожар в детсаду Благовещенска: Эвакуировали 60 детей
Правоохранители задержали участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ
Коронавирусом за сутки заболели 30 амурчан
Василий Орлов поручил разобраться с очередями при прохождении детьми медосмотров
«Северный ветер» без объяснения причин приостановила полеты в Приамурье
Семь амурских школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Благодарность от Василия Орлова получили помогавшие Приамурью в борьбе с COVID-19 медики из Уфы
Благовещенские сыщики раскрыли кражу автомобильных колес
В Благовещенске прошла акция в поддержку губернатора Хабаровского края