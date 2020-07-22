Четыре новые смерти от COVID-19 зарегистрированы в Амурской области
В Приамурье зафиксировали еще четыре смерти от COVID-19. Всего на 22 июля в регионе 39 человек умерли от коронавируса. Из них 64 % приходится на людей старше 65 лет.
За последние сутки в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 27 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 1,1%.
Таким образом, в регионе выявлено 2 478 случаев новой коронавирусной инфекции. Из стационаров с выздоровлением выписано 1346 человек. У 50 % заболевших COVID-19 протекает в форме пневмонии, у 39,7% наблюдаются признаки ОРВИ, у 10,3 % симптомы отсутствуют.
Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.
Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,5 %, при этом, возросло число случаев заболевания в возрастной категории старше 65 лет.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи коронавируса в Приамурье:
г. Свободный +13
г. Благовещенск +11
пгт. Прогресс +1
Благовещенский район (с. Чигири) +1
Селемджинский район (пгт. Февральск) +1
ИСТОЧНИК KP.RU