Четыре новые смерти от COVID-19 зарегистрированы в Амурской области

22 Июль 2020 2020-07-22T10:43:45+03:00

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В Приамурье зафиксировали еще четыре смерти от COVID-19. Всего на 22 июля в регионе 39 человек умерли от коронавируса. Из них 64 % приходится на людей старше 65 лет.

За последние сутки в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 27 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 1,1%.

Таким образом, в регионе выявлено 2 478 случаев новой коронавирусной инфекции. Из стационаров с выздоровлением выписано 1346 человек. У 50 % заболевших COVID-19 протекает в форме пневмонии, у 39,7% наблюдаются признаки ОРВИ, у 10,3 % симптомы отсутствуют.

Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,5 %, при этом, возросло число случаев заболевания в возрастной категории старше 65 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса в Приамурье:

г. Свободный +13

г. Благовещенск +11

пгт. Прогресс +1

Благовещенский район (с. Чигири) +1

Селемджинский район (пгт. Февральск) +1

ИСТОЧНИК KP.RU