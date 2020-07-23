2020-07-23T04:01:47+03:00
Экономика

Василий Орлов обсудил с аграриями реализацию инвестпроетов в сфере животноводства

С 2020 по 2022 годы за счет областного бюджета будет выделено порядка 1,2 млрд
Ольга ГЕТМАН
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В этом году на господдержку заявились три инвестпрокета в молочном скотоводстве, мясном птицеводстве и свиноводстве. Фото: pexels.comВ этом году на господдержку заявились три инвестпрокета в молочном скотоводстве, мясном птицеводстве и свиноводстве. Фото: pexels.com
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Выездное совещание по реализации инвестиционных проектов в отрасли животноводства прошло в селе Ивановка Ивановского района. Один из ведущих аграрных районов Приамурья принял в зале Дома культуры села Ивановка представителей правительства области, федеральных структур, руководителей ведущих животноводческих хозяйств.

- Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и создание условий развития животноводства – залог продовольственной безопасности Приамурья. Мы нацелены помогать нашим животноводам. С 2020 по 2022 годы за счет областного бюджета будет выделено порядка 1,2 млрд. Только в этом году предусмотрено 400 млн. рублей на удешевление стоимости строительства животноводческих комплексов, племенного скота и оборудования для животноводческих комплексов. И если при строительстве комплексов регион готов возместить до 25% от затрат, то за приобретаемый скот и оборудование – 50%. Всего заявлено девять проектов, три из которых реализуются в этом году, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Министр сельского хозяйства региона Олег Турков отметил, что на удешевление стоимости строительства животноводческих комплексов в 2020 году уже заложено 95,8 млн рублей. На поддержку аграриев в приобретении племенного скота и удешевлении стоимости оборудования для животноводческих комплексов зарезервировано почти 28 млн руб. и 267,8 млн руб. соответственно.

- В этом году на господдержку заявилось три инвестпроекта: АО «Луч» - в молочном скотоводстве, ООО «Амурский бройлер» - в мясном птицеводстве и ООО «Агро-С.Е.В.» - в свиноводстве. В 2021 году планируют начать реализацию еще три инвестпроекта, в 2022 году - два, еще одна компания приступит к воплощению проектов с 2023 года, - сказал министр сельского хозяйства Олег Турков.

Губернатор области отметил, что пандемия и закрытие границ показали, как мы можем быть уязвимы в случае чрезвычайной ситуации:

- Продовольственная безопасность региона - одно и приоритетных направлений, а оказание мер поддержки дает возможность запускать проекты в животноводстве с опережением графика.

Аграрии предложили ввести дополнительную меру поддержки - субсидирование разработки ПСД, соответствующее поручение проработать варианты помощи фермерам глава области дал региональному минсельхозу. Кроме того, на совещании подняли проблему нехватки средств:

- Для достройки объектов не хватает порядка 100 млн руб. Проблема в том, что предприятие уже имеет кредиты под 14% годовых и брать на себя кредитные обязательства не сможет, - рассказал генеральный директор ООО «Агро С.Е.В.» Евгений Суздальцев.

Василий Орлов обратил внимание регионального минсельхоза на возможность предоставления кредита из Фонда развития Амурской области под «низкий» процент. По его словам, в фонде сейчас достаточно средств, которые можно использовать, и все процедуры не будут затянутыми. Фонд организован правительством региона для приоритетных направлений.

В ходе совещания свои проекты развития молочного скотоводства представили аграрии других территорий. Как отметил министр сельского хозяйства Олег Турков, совокупная реализация всех девяти проектов к 2025 году позволит увеличить обеспеченность области молоком с 57 до 71%.

- По каждому проекту необходимо оперативно проводить совещания, не обязательно встречаться с руководителями хозяйств, общаться можно и по ВКС. Стоит определить ответственного в минсельхозе за реализацию этих проектов, и до 1 августа представить паспорта проектов, - сказал губернатор.

Глава региона поручил областному минсельхозу проработать варианты поддержки фермеров отдаленных территорий, готовых заняться животноводством. Обратил внимание Василий Орлов и на проблему нехватки сотрудников:

- Одна из существенных мер поддержки в этом направлении - Дальневосточная и Сельская ипотека. Для людей, переезжающих в сельские территории, правительство области взяло на себя 10% первоначального взноса ипотечного кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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