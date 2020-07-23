В Благовещенске ушел из жизни легендарный амурский хирург Владимир Шаповалов

23 Июль 2020 2020-07-23T04:32:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 21 июля, на 92-ом году ушел из жизни Владимир Ильич Шаповалов— заслуженный врач РФ, хирург Амурской областной клинической больницы.

Владимир Ильич – легендарный хирург, всю свою жизнь посвятивший медицине региона. Он был блестящим специалистом, человеком слова и дела, ответственным и порядочным.

Свои соболезнования выразила и глава амурского минздрава Светлана Леонтьева. Она отметила, что Владимира Шаповалова все окружающие знали как доброго, душевного и благородного человека

- Его личный вклад в развитие здравоохранение Приамурья трудно переоценить – он спас жизни сотен амурчан и передал свой бесценный опыт молодым коллегам. Разделяю горе всех, кто знал Владимира Ильича Шаповалова. Скорблю вместе с вами, - сказала, и.о. министра здравоохранения Амурской области.

Также стало известно о смерти знаменитого акушера-гинеколога Амурской областной клинической больницы Надежды Галенчик. По словам Светланы Леонтьевой, Надежда Ивановна была отличным профессионалом, вкладывая в любимое дело все силы и всю душу:

- В течение многих лет она являлась главным акушером-гинекологом области. Огромный опыт, тщательный подход к делу и талант организатора позволяли ей справляться с любой поставленной задачей, направленной на развитие и укрепление региональной службы родовспоможения. Надежда Ивановна была бесконечно предана своему призванию, за что ей признательны поколения амурских женщин. Мы сохраним о ней самую светлую память.

ИСТОЧНИК KP.RU