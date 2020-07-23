2020-07-23T05:12:48+03:00
Общество

Сквер у кинотеатра «Благовещенск» украсят мультперсонажи

Здесь нарисуют Машу и Медведя, Человека-Паука, миньонов и других
Вера ПОПКОВА
Поделиться:
На стену кинотеатра, которая «смотрит» на этот сквер, тоже есть планы. Фото: благовещенск.рфНа стену кинотеатра, которая «смотрит» на этот сквер, тоже есть планы. Фото: благовещенск.рф
Изменить размер текста:

В сквере возле киноцентра «Благовещенск» скоро появятся новые «жители». На балке, к которой крепятся качели, «поселятся» Маша и Медведь, Человек-паук, миньоны, Кунг-фу Панда и другие герои популярных детских мультфильмов.

Напомним, этот сквер благоустроили в прошлом году. Там появились зеленые зоны, скамейки, качели и цветники, выполненные в форме деревянных арок. Общественное пространство стало одним из любимых мест отдыха горожан, особенно детей и подростков. Поэтому руководство кинотеатра «Благовещенск» решило добавить красок этому месту.

- Я как собственник кинотеатра увидел, что администрация города сделала напротив кинотеатра классный сквер. Все очень здорово и детей полно. Поэтому я предложил разрисовать эту балку граффити. Граффити – это современное искусство, большинство столиц в мире им украшены. Кроме того, это уже визитная карточка некоторых городов. Благовещенск город современный, но у нас не хватает подобных современных пространств. Думаю, что это понравится молодежи, – рассказал Павел Буря.

Для воплощения идеи пригласили профессионального художника-граффитиста, который, разрисовывал крупные здания в Москве, участвовал в конкурсах различных уровней. Закончить работы художник планирует в первых числах августа.

Кроме того, на стену кинотеатра, которая «смотрит» на этот сквер, у руководства кинотеатра тоже есть планы. В ближайшем будущем там изобразят популярных советских режиссеров, родившихся в Амурской области. Это Леонид Гайдай, уроженец Свободного, и Валерий Приемыхов, родом из Белогорска. Также здесь появятся персонажи их фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вагоны Благовещенск – Владивосток начнут ходить с 25 июля
В Благовещенске выбрали нового мэра - им стал Олег Имамаев
Сквер у кинотеатра «Благовещенск» украсят мультперсонажи
В Благовещенске ушел из жизни легендарный амурский хирург Владимир Шаповалов
Василий Орлов обсудил с аграриями реализацию инвестпроетов в сфере животноводства
Четыре новые смерти от COVID-19 зарегистрированы в Амурской области
Василий Орлов поручил помочь муниципалитетам с покупкой спецтехники для содержания дорог
Останки 153 расстрелянных человек перезахоронили на кладбище Благовещенска
Строители начали бетонировать свайный фундамент опор нового моста через Зею
Губернатор Приамурья провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка
Деньги на лечение девочки-«смайлика» из Благовещенска могут поступить к концу сентября – правительство Приамурья
В Благовещенске ограничат движение по улицам Ленина и Новая
Василий Орлов: Поддержка начинающих предпринимателей для нас принципиально важна
Врач из Магдагачинского района умерла от вызванных COVID-19 осложнений
За сутки коронавирус подтвердился у 28 амурчан
Василий Орлов: «Мы заинтересованы в укреплении дружеских взаимоотношений с Республикой Узбекистан»
В Тынде полицейский спас тонущего ребенка
«Губернаторский портфель» получат больше трех тысяч амурских первоклассников
Пожар в детсаду Благовещенска: Эвакуировали 60 детей
Правоохранители задержали участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ
Коронавирусом за сутки заболели 30 амурчан
Василий Орлов поручил разобраться с очередями при прохождении детьми медосмотров
«Северный ветер» без объяснения причин приостановила полеты в Приамурье
Семь амурских школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Благодарность от Василия Орлова получили помогавшие Приамурью в борьбе с COVID-19 медики из Уфы
Благовещенские сыщики раскрыли кражу автомобильных колес
В Благовещенске прошла акция в поддержку губернатора Хабаровского края