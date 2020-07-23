Сквер у кинотеатра «Благовещенск» украсят мультперсонажи

23 Июль 2020 2020-07-23T05:12:48+03:00

На стену кинотеатра, которая «смотрит» на этот сквер, тоже есть планы. Фото: благовещенск.рф

Здесь нарисуют Машу и Медведя, Человека-Паука, миньонов и других

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В сквере возле киноцентра «Благовещенск» скоро появятся новые «жители». На балке, к которой крепятся качели, «поселятся» Маша и Медведь, Человек-паук, миньоны, Кунг-фу Панда и другие герои популярных детских мультфильмов.

Напомним, этот сквер благоустроили в прошлом году. Там появились зеленые зоны, скамейки, качели и цветники, выполненные в форме деревянных арок. Общественное пространство стало одним из любимых мест отдыха горожан, особенно детей и подростков. Поэтому руководство кинотеатра «Благовещенск» решило добавить красок этому месту.

- Я как собственник кинотеатра увидел, что администрация города сделала напротив кинотеатра классный сквер. Все очень здорово и детей полно. Поэтому я предложил разрисовать эту балку граффити. Граффити – это современное искусство, большинство столиц в мире им украшены. Кроме того, это уже визитная карточка некоторых городов. Благовещенск город современный, но у нас не хватает подобных современных пространств. Думаю, что это понравится молодежи, – рассказал Павел Буря.

Для воплощения идеи пригласили профессионального художника-граффитиста, который, разрисовывал крупные здания в Москве, участвовал в конкурсах различных уровней. Закончить работы художник планирует в первых числах августа.

Кроме того, на стену кинотеатра, которая «смотрит» на этот сквер, у руководства кинотеатра тоже есть планы. В ближайшем будущем там изобразят популярных советских режиссеров, родившихся в Амурской области. Это Леонид Гайдай, уроженец Свободного, и Валерий Приемыхов, родом из Белогорска. Также здесь появятся персонажи их фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU