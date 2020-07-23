В Благовещенске выбрали нового мэра - им стал Олег Имамаев
Сегодня, 23 июля, на заседании Благовещенской городской Думы депутаты тайным голосованием избрали мэром города Благовещенска, Олега Имамеева. Кандидатуру Олега Гатаулловича поддержал 21 депутат из 24 присутствующих на заседании.
Олегу Имамееву 46 лет. Он родился в селе Константиновка Амурской области. Образование получил в Благовещенском сельскохозяйственном институте по специальности «инженер-электрик», с 1997 по 1999 года проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, в 2012 году завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Росси по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2005 году был избран депутатом Благовещенской городской Думы IV, V и VI созывов. С сентября 2014 по июль 2019 года был депутатом Законодательного Собрания Амурской области VII созыва. С июля 2019 года работал в должности первого заместителя мэра Благовещенска.
- При представлении своих программ социально-экономического развития города во время второго этапа, конкурсная комиссия отметила знания, профессионализм и достаточный опыт работы у этих кандидатов, - отметила председатель конкурсной комиссии Оксана Чупрова.
В итоге кандидатуры Олега Имамеева и Сергея Шимко были представлены депутатам для проведения тайного голосования на июльском заседании думы.
- У Олега Гатаулловича имеется большой опыт работы в представительных и законодательных органах власти. Он три созыва проработал в составе депутатского корпуса города, а потом на посту первого заместителя мэра, поэтому имеет практическое представление о состоянии дел в областной столице, знает все проблемные точки. У него большой опыт управленческой работы, который будет хорошим подспорьем для решения всех задач на посту главы города, - рассказала председатель Благовещенской городской Думы Елена Евглевская.
ИСТОЧНИК KP.RU