2020-07-23T05:41:02+03:00
Политика

В Благовещенске выбрали нового мэра - им стал Олег Имамаев

На последнем этапе он соревновался за должность с Сергеем Шимко
Вера ПОПКОВА
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До этого Олег Имамеев был первым заместителем мэра. Фото: благовещенск.рфДо этого Олег Имамеев был первым заместителем мэра. Фото: благовещенск.рф
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Сегодня, 23 июля, на заседании Благовещенской городской Думы депутаты тайным голосованием избрали мэром города Благовещенска, Олега Имамеева. Кандидатуру Олега Гатаулловича поддержал 21 депутат из 24 присутствующих на заседании.

Олегу Имамееву 46 лет. Он родился в селе Константиновка Амурской области. Образование получил в Благовещенском сельскохозяйственном институте по специальности «инженер-электрик», с 1997 по 1999 года проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, в 2012 году завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Росси по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2005 году был избран депутатом Благовещенской городской Думы IV, V и VI созывов. С сентября 2014 по июль 2019 года был депутатом Законодательного Собрания Амурской области VII созыва. С июля 2019 года работал в должности первого заместителя мэра Благовещенска.

- При представлении своих программ социально-экономического развития города во время второго этапа, конкурсная комиссия отметила знания, профессионализм и достаточный опыт работы у этих кандидатов, - отметила председатель конкурсной комиссии Оксана Чупрова.

В итоге кандидатуры Олега Имамеева и Сергея Шимко были представлены депутатам для проведения тайного голосования на июльском заседании думы.

- У Олега Гатаулловича имеется большой опыт работы в представительных и законодательных органах власти. Он три созыва проработал в составе депутатского корпуса города, а потом на посту первого заместителя мэра, поэтому имеет практическое представление о состоянии дел в областной столице, знает все проблемные точки. У него большой опыт управленческой работы, который будет хорошим подспорьем для решения всех задач на посту главы города, - рассказала председатель Благовещенской городской Думы Елена Евглевская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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