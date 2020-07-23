Вагоны Благовещенск – Владивосток начнут ходить с 25 июля

23 Июль 2020 2020-07-23T07:59:51+03:00

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С 25 июля 2020 года восстанавливается курсирование группы вагонов прямым сообщением Владивосток – Благовещенск – Владивосток. Они будут курсировать в составах пассажирских поездов № 7/8 сообщением Владивосток – Новосибирск и №11/12 Владивосток – Самара, далее с прицепкой к поезду № 278/277 сообщением Белогорск – Благовещенск с минимальным временем нахождения в пути следования, около 28 часов.

Поезда будут ходить через день. Из Владивостока в Благовещенск — 25 и 29 июля, в августе по четным дням недели, в сентябре по нечетным. Из Благовещенска во Владивосток отправление 28 и 30 июля, в августе — по нечетным, в сентябре — по четным дням недели.

Оформить билет можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов.

Напомним, что на фоне постепенного снятия ограничений, которые действовали в регионах РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, холдинг «РЖД» продолжает поэтапное восстановление поездов дальнего следования.

В настоящее время все вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо, в пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее четырех раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Постельные принадлежности проходят специальную дезинфекцию.

Также во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее двух раз в сутки). Пассажиры могут приобрести у проводника индивидуальные средства защиты: маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU