2020-07-23T11:09:22+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Приамурье выявлено 28 новых случаев COVID-19

Таким образом, в регионе выявлено 2 506 случаев
Вера ПОПКОВА
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Фото: pexels.comФото: pexels.com
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На 23 июля в регионе в установленном порядке лабораторно подтверждено 28 новых случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. Темп прироста за последние сутки – 1,1%.

Таким образом, в регионе выявлено 2 506 случаев COVID-19. У 50,2 % заболевших COVID-19 протекает в форме пневмонии, у 39,7% наблюдаются признаки ОРВИ, у 10,1 % симптомы отсутствуют. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,4 %, при этом, возросло число случаев заболевания в возрастной категории старше 65 лет. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 39 человек из них 64 % приходится на лиц старше 65 лет.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) в отношении 1 203 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1 162 человека, в изоляторах – 41 человек.

Учитывая, что по результатам проведённых эпидемиологических расследований до 60% случаев заражение происходит в семье и близком окружении, а также возросло число случаев инфицирования при посещение торговых центров и поездках общественным транспортом настоятельно рекомендуем выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса в Приамурье:

г. Благовещенск +10

г. Свободный +5

г. Тында +3

г. Белогорск +2

Белогорский район (с. Великокнязевка, с. Томское) +2

Свободненский район (п. Орлиный, с. Новгородка) +2

пгт. Прогресс +1

Благовещенский район (с. Усть-Ивановка) +1

Ивановский район (с. Среднебелое) +1

Октябрьский район (п. Восточный) +1

ИСТОЧНИК KP.RU

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