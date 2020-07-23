2020-07-23T11:55:24+03:00
Политика

Василий Орлов: Приамурье улучшило показатели в Нацрейтинге состояния инвестиционного климата

Ольга ГЕТМАН
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Василий Орлов предложил ряд дополнительных направлений для улучшения ситуации. Фото: instagram.com/va.orlov/Василий Орлов предложил ряд дополнительных направлений для улучшения ситуации. Фото: instagram.com/va.orlov/
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Амурская область поднялась на 11 позиций и заняла 26 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Итоги этой работы и дальнейшие шаги по улучшению инвестклимата в регионе обсудили в рамках заседания проектного офиса по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.

- Результат этого года крайне важен для нас прежде всего потому, что Амурская область стала одним из немногих регионов Дальнего Востока, кто выполнил поручение Президента Российской Федерации и вошел в ТОП-30 Национального рейтинга до 2020 года. Мы показали положительную динамику у 75% показателей. И это не просто статистика – это действительно те процессы, которые способствуют улучшению делового климата в регионе. Так, за прошедший год сокращено время получения бизнесом разрешения на строительство, значительно снизились сроки подключения к электросетям и регистрации прав собственности. Вместе с тем ряд показателей вызывает определенную обеспокоенность. По каждому из них необходимо провести детальный анализ и уделить самое пристальное внимание, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

На заседании отметили, что ряд проблемных точек в Амурской области схожи с другими регионами ДФО. Например, в целом по округу по-прежнему отмечается сравнительно высокий уровень административного давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов – однако в Приамурье в этом направлении сейчас ведется активная работа. В региональном управлении Федеральной налоговой службы ключевой задачей ставят сокращение сроков государственной регистрации юридических лиц.

Проблема повышения качества и доступности трудовых ресурсов для региона не менее актуальна. По словам министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой, одним из возможных решений этого вопроса может стать инфраструктура для переобучения специалистов. В свою очередь, начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова отметила, что Приамурье – трудонедостаточный регион. Здесь реализуются масштабные проекты и стройки, требующие большого количества рабочих рук. Общее количество свободных вакансий в области на сегодняшний день составляет 52 тысячи .Облегчить бизнесу поиск сотрудников здесь предлагают с помощью совершенствования информационных платформ.

Василий Орлов предложил ряд дополнительных направлений для улучшения ситуации в этих сферах. Контролировать реализацию этих и других шагов в дальнейшем планируется на регулярных заседаниях проектного офиса в правительстве региона.

- Вопрос качества и доступности трудовых ресурсов для нас крайне принципиален. Добиться положительных результатов позволит только комплексная командная работа в основе на запросы предпринимателей. На выполнение этих задач нам отводится не так много времени и крайне важно не только сохранить эту позицию в Национальном рейтинге, но и сделать все возможное для ее улучшения, - подчеркнул губернатор Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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