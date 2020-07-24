В Белогорске начинают работать в штатном режиме детские сады

24 Июль 2020 2020-07-24T04:45:44+03:00

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В понедельник, 27 июля, в городе Белогорске начинают работать в штатном режиме детские сады. По всем интересующим вопросам глава Белогорска Станислав Мелюков просит обращаться к заведующим детсадов и напрямую к нему.

Кроме того, Станислав Мелюков сообщил, что Белогорск попал в число территории , в которых добровольцы сдадут кровь на антитела, чтобы понять, у какой части населения сформировался иммунитет к коронавирусу. Квота на город - 450 добровольцев в возрасте от 1 года и до 65+ лет.

Напомним, по состоянию на 23.07.2020 в городе Белогорск выявлено 65 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. На коронавирус обследуются 119 жителей города, контактировавших с больными.

ИСТОЧНИК KP.RU