2020-07-24T04:55:42+03:00
Происшествия

Амурчанин пострадал при падении дельтаплана

Вера ПОПКОВА
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Мужчина на дельтаплане обрабатывал поле. Фото: pexels.comМужчина на дельтаплане обрабатывал поле. Фото: pexels.com
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В Амурской области проводится доследственная проверка по факту падения дельтаплана, в результате которого пострадал человек. Происшествие случилось 27 июня в Ивановском районе.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту падения дельтаплана в Ивановском районе Амурской области.

По предварительным данным, 27 июня 2020 года в селе Приозерном Ивановского района Амурской области 50-летний житель города Благовещенска, проводил работы по химической обработке полей с использованием принадлежащего ему дельтаплана. Во время полета мужчина допустил столкновение с проводами линии электропередач, в результате чего вместе с дельтапланом упал на землю. С многочисленными телесными повреждениями потерпевший был госпитализирован в близлежащее медицинское учреждение.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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