2020-07-24T05:01:50+03:00
Недвижимость

Василий Орлов провел совещание по строительству моста через Зею

Сейчас на стройплощадке задействовано почти 200 человек
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Так мост будет выглядеть в будущем. Фото: минтранс Амурской области.Так мост будет выглядеть в будущем. Фото: минтранс Амурской области.
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Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание по строительству нового моста через Зею в Благовещенске. Директор компании-подрядчика Александр Попов рассказал о ходе работ. В частности, он сообщил, что строители уже приступили к бурению на опорах нового моста, продолжается прокладка технологических дорог.

На стройплощадки и дороги завезено и отсыпано более 74,4 тысяч кубометров грунта. Обустроена площадка для сооружения опоры №21. Смонтированы арматурные каркасы свайного основания опор № 23, монтируется каркас опоры №24.

- Начались буровые работы на опоре №23, пробурено и забетонировано две сваи, на опоре №24 пробурено три и забетонировано две сваи. Приступили к перевозке и монтажу бетонного завода «Кобра» на строительной площадке №2. Продолжается монтаж опор временной ЛЭП 10 кВ, - рассказал Александр Попов.

На площадки будущего моста сейчас завозится стройматериал: 87 тонн арматуры, 276 тонн цемента, 838 тонн песка, 847 тонн щебня.

Глава региона Василий Орлов поинтересовался, какие силы и средства стянуты на строительные работы. До конца июля планируется мобилизовать ещё 30 единиц строительной техники и оборудования. Сейчас на стройплощадке задействовано почти 200 человек и 90 единиц техники. В Благовещенске сконцентрировано еще 170 единиц спецтехники и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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