2020-07-24T05:35:07+03:00
Общество

На бесплатное питание амурских школьников намерены выделить вдвое больше денег

Вопрос контролирует губернатор Амурской области Василий Орлов
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Губернатор в рамках рабочих поездок всегда смотрел, как организовано школьное питание. Фото: правительство Амурской областиГубернатор в рамках рабочих поездок всегда смотрел, как организовано школьное питание. Фото: правительство Амурской области
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Организация горячего питания школьников находится на особом контроле главы Приамурья Василия Орлова. К новому учебному году кормить амурских детей планируют не на 25 и 35 рублей, а более чем на 60 рублей в сутки. Кроме того, школьные пищеблоки к августу оснастят современным оборудованием.

На приобретение технических новинок из бюджета Амурской области выделено 30 миллионов рублей. Поставка ожидается в срок до 20 августа. По решению общественного совета при министерстве образования и науки области новое оснащение получили школы из десяти территорий: Архаринский, Белогорский, Бурейский, Завитинский, Ивановский, Октябрьский, Ромненский, Серышевский, Тамбовский и Шимановский районы (в резерве - Магдагачинский район). В школах установят профессиональные индукционные плиты, большой спектр холодильного оснащения, овощерезки, миксеры, электрические сковороды и многое другое.

Прежде чем новое оборудование будет установлено в пищеблоках школ, в учреждениях подготовят соответствующую «почву» - проведут косметические ремонты, заменят электропроводку, систему вентиляции, закупят необходимую мебель.

- Главная задача – не просто обновить старое оборудование, срок службы которого истек, а заменить его на современное энергосберегающее оснащение, которое упростит приготовление пищи и позволит сохранить полезные свойства продуктов. Амурские школьники должны питаться не только бесплатно, но и качественно, – подчеркнул губернатор Василий Орлов.

Приамурье стало первым регионом Дальнего Востока, обеспечившим бесплатным горячим питанием учащихся младших классов. Бесплатное горячее питание для школьников с 1 по 4 класс организовано в регионе с 1 октября 2019 года. В прошлом году на эту статью расходов из областного бюджета направлено почти 63 миллиона рублей, в 2020 году – более 188 миллионов. Кроме того, в новом учебном году сумму бюджетных средств, предусмотренных на бесплатное питание в школах Приамурья, планируют увеличить. Вместо 25 и 35 рублей (для южных и северных территорий соответственно) детей намерены кормить, в среднем, на более чем 60 рублей в день. Для этого амурским минобрнауки подана заявка на федеральное софинансирование.

- Дополнительные средства позволят улучшить качество питания учеников начальных классов и разнообразить их рацион, - подчеркнули в ведомстве.

Организация горячего питания школьников находится на особом контроле главы региона Василия Орлова.

- В рамках рабочих поездок по области я в обязательном порядке смотрел, как организовано школьное питание, — объяснил губернатор. — 2019 год стал для нас показательным. Мы очень внимательно собирали информацию. Вносили корректировки как по составу блюд, так и по стоимости. Так, мы уже увеличивали финансирование на это направление в течение 2019 года, а на 2020 сразу предусмотрели большие средства. Уверен, федеральная поддержка позволит нам организовать горячее питание школьников на должном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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