Уникальный фонтанный комплекс построят на центральной площади Благовещенска

24 Июль 2020 2020-07-24T07:33:14+03:00

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На центральной площади Благовещенска построят самый большой светомузыкальный пешеходный фонтанный комплекс в России. Подрядная организация, реализующая проект строительства «Большого городского центра «Трибуна Холл», представила визуализацию аллеи, которую выполнила компания «ФонтанГрад» из Краснодара.

Планируется, что комплекс будет состоять из 11 чаш разного размера. Из фонтанов будут бить более полутора тысяч струй, в том числе уникальных – «Лебеди», «Туман», «Водный экран» и других. Территорию вымостят гранитной плиткой. Аллея займет 4,4 тысячи квадратных метров.

Подсветка фонтанов включит в себя 704 подводных прожектора, проекционное и лазерное оборудование, которые в тандеме способны создавать уникальные водные картины и световые эффекты. Так же на фонтанном комплексе будет установлена система интерактивного управления, которая позволит зрителям управлять водными и световыми эффектами.

Аллея фонтанов будет построена в рамках второго этапа реализации проекта строительства «Большого городского центра «Трибуна Холл».

- Ожидается, что проектно-сметная документация фонтанного комплекса будет готова к концу текущего года. Чтобы не терять времени, в начале следующего года мы начнем закупать оборудование, необходимое для возведения фонтанов. Планируется, что строительство начнется в 2021 году, и, если все будет складываться благополучно, в конце лета будущего года фонтанный комплекс уже будет радовать наших горожан,– пояснил представитель подрядной организации.

Напомним, фонтан, который ранее располагался на площади Ленина, уже демонтирован. Новый комплекс соединит существующую центральную площадь города с территорией «Золотой мили».

ИСТОЧНИК KP.RU