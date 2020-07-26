В Амурской области добавились 34 новых случая COVID-2019
За последние сутки в Приамурье подтвердились 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, общее число заболевших в регионе достигло 2600 случаев. Из них выздоровевших - 1486 человек.
Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония - 50,5%, ОРВИ - 39,7%, бессимптомно - 9,8%. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 39 человек, из них 64 % приходится на лиц старше 65 лет.
Проводится лабораторное обследование в отношении 1 010 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 975 человек, в изоляторах – 35 человек.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи выявлены в следующих населЕнных пунктах:
- Благовещенск +20
- Свободный +5
- Благовещенский район (с. Усть-Ивановка) +3
- Белогорск +1
- Тында +1
- Константиновский район (с. Константиновка) +1
- Селемджинский район (с. Бысса) +1
- Бурейский район (пгт. Талакан) +1
- Тамбовский район (с. Тамбовка) +1
ИСТОЧНИК KP.RU