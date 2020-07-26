В Амурской области добавились 34 новых случая COVID-2019

26 Июль 2020 2020-07-26T12:23:43+03:00

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За последние сутки в Приамурье подтвердились 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, общее число заболевших в регионе достигло 2600 случаев. Из них выздоровевших - 1486 человек.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония - 50,5%, ОРВИ - 39,7%, бессимптомно - 9,8%. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 39 человек, из них 64 % приходится на лиц старше 65 лет.

Проводится лабораторное обследование в отношении 1 010 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 975 человек, в изоляторах – 35 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи выявлены в следующих населЕнных пунктах:

- Благовещенск +20

- Свободный +5

- Благовещенский район (с. Усть-Ивановка) +3

- Белогорск +1

- Тында +1

- Константиновский район (с. Константиновка) +1

- Селемджинский район (с. Бысса) +1

- Бурейский район (пгт. Талакан) +1

- Тамбовский район (с. Тамбовка) +1

ИСТОЧНИК KP.RU