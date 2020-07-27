Консольные светофоры монтируют в Благовещенске

27 Июль 2020 2020-07-27T07:54:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Амурской области продолжают модернизировать светофорные объекты. Сейчас подрядчик ведет работы поэтапно на 21 перекрестке города (см. «Конкретно»).

По информации МУ «ГУКС», на всех перекрестках уже завершены земляные работы, готовы траншеи, выполнено бурение под опоры, на 60% объектов выставлены стойки, смонтировано примерно 30% светофорного оборудования. В результате на перекрестках будут установлены консольные транспортные и пешеходные светофоры, светодиодные табло обратного отсчета времени, а также в Благовещенске будут впервые установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» на консолях с подсветкой.

- Работы по модернизации светофорных объектов выполняются для повышения безопасности дорожного движения – не только автомобильного, но и пешеходного. На перекрестках появляются дополнительные консоли, на которых будут установлены светофорные объекты, – сообщили в МУ «ГУКС».

Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» на средства региональной и городской субсидий. Согласно контракту, закончить их планируется в октябре.

КОНКРЕТНО

Где устанавливают новые светофоры:

- ул. Горького – ул. Калинина;

- ул. Горького – ул. Б. Хмельницкого;

- ул. Горького – ул. Шевченко;

- ул. Горького – ул. Пионерская;

- ул. Горького – ул. 50 лет Октября;

- ул. Горького – ул. Шимановского;

- ул. Горького – ул. Кузнечная;

- ул. Калинина – ул. Ленина;

- ул. Калинина – ул. Зейская;

- ул. Калинина – ул. Амурская;

- ул. Калинина – ул. Красноармейская;

- ул. Калинина – ул. Октябрьская;

- ул. Калинина – ул. Ломоносова;

- ул. Калинина – ул. Забурхановская;

- ул. Калинина – ул. Пролетарская;

- ул. Калинина, д. 84;

- ул. Воронкова – ул. Кантемирова;

- ул. Воронкова – ул. Василенко;

- ул. Воронкова (в районе авторынка);

- ул. Калинина – ул. Рабочая;

- ул. Амурская – ул. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU