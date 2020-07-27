Василий Орлов: Крупные инвестпроекты качественно улучшают социальную сферу городов и поселков Приамурья

27 Июль 2020 2020-07-27T11:39:58+03:00

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Крупные инвестпроекты качественно улучшают социальную сферу городов и поселков Амурской области, заявил губернатор региона Василий Орлов. Тому есть несколько примеров – о них рассказали в правительстве Приамурья.

Так, в Сковородинской центральной районной больнице устанавливают современное оборудование. Модернизация проходит благодаря поддержке от компании «Транснефть». Компания приобрела для медучреждения комплекс суточного мониторирования, иммунохроматографический анализатор, два электрокардиографа, радиовизиограф, проявочную машину и гастрофиброскоп.

Оснастить медицинское учреждение современным оборудованием удалось благодаря корпоративной благотворительной программе развития социальной инфраструктуры Дальневосточного региона ПАО «Транснефть» на 2020-2022 годы. Кроме того, в рамках программы огородят территорию районной больницы и отремонтируют подведомственную Сковородинской ЦРБ Джалиндинскую участковую больницу. Стоимость ремонта и оборудования в Сковородинской центральной районной больнице - более 20 миллионов рублей.

Кроме того, в 2020 году в Сковородинской центральной районной больнице приобрели и аккумулятор для источника бесперебойного питания компьютерного томографа. Средства на его покупку выделило предприятие «Газпром трансгаз Томск».

- Крупные инвестпроекты качественно улучшают социальную сферу городов и поселков Амурской области. Компании, развивая свой бизнес, вкладывают большие средства в социально-экономическое развитие территорий, где строят свои объекты. Так, например, в Амурской области уже оборудованы десятки стадионов и спортивных площадок в рамках социальной программы «Газпром – детям», она же позволила в этом году начать строительство 5 ФОКов, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он также отметил, что в июне в Амурскую область было доставлено современное медицинское оборудование, которое закупили задействованные в строительстве АГПЗ компании. Среди этого оборудования - компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другое.

- Эта техника предназначена для Свободненской городской больницы и двух главных лечебных площадок на АГПЗ. Кроме того, специально для больницы города Свободного компании «СИБУР» и «НИПИГАЗ» приобрели три автомобиля «скорой помощи». Автомобили оснащены всем необходимым для эффективного и оперативного оказания медицинской помощи пациентам: дефибрилляторами, ЭКГ-аппаратами, наркозной аппаратурой. И это далеко не все, чем компании помогают области и ее жителям, - подытожил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU