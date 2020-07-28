2020-07-28T05:40:53+03:00
Происшествия

В Сковородинском районе в страшной аварии погиб водитель грузовика

Причины и обстоятельства автоаварии пока неизвестны
Полина ПАСЬКО
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ДТП произошло в понедельник. Фото: .instagram.com/autoroad.blgДТП произошло в понедельник. Фото: .instagram.com/autoroad.blg
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В Сковродинском районе произошла страшная авария. На трассе между городом Сковородино и посёлком Уруша водитель грузового автомобиля не справился с управлением и слетел с проезжей части. В результате чего, мужчина погиб.

В социальных сетях предполагают, что автомобилист уснул за рулём. Вот какие комментарии (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.) пишут пользователи: «Уснул? Довели народ!», «Вот вам и вахта был мужик и нет мужика, дай бог чтобы официально работал, хоть какая-то помощь родственникам будет», «Да, что ж за дорога там какая-то заколдованная. Что не авария, то как минимум с одним погибшим».

Как рассказали в управлении МВД по Амурской области, ДТП произошло 27 июля, в Сковородинском районе. Водитель 1972 года рождения, управляя грузовым автомобилем, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Вследствие чего, транспортное средство перевернулось. Мужчина получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте. По данному факту ОМВД России по Сковородинскому району проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства автоаварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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