2020-07-28T10:56:46+03:00
Происшествия

Амурчанин до смерти избил супругу знакомого

Райчихинский городской суд приговорил его к лишению свободы
Ольга ГЕТМАН
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Женщина скончалась в машине скорой помощи. Фото: pexels.comЖенщина скончалась в машине скорой помощи. Фото: pexels.com
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Райчихинский городской суд приговорил к 9 годам 10 дням лишения свободы амурчанина, который до смерти избил супругу своего знакомого. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Суд установил, что в середине ноября 2019 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пришел ночью к своему знакомому, выбил дверь и незаконно проник в квартире. Хозяин был дома и не желал впускать осужденного, и молодой человек набросился на него.

За хозяина квартиры заступилась супруга. Тогда осужденный переключился на женщину и начала бить её руками и ногами по различным частям тела, по голове. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в автомобиле скорой помощи.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 9 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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