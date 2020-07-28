За сутки коронавирус нашли у 28 амурчан

28 Июль 2020 2020-07-28T12:01:38+03:00

Новые случаи выявили в Благовещенске, Тынде, Свободном, а также в ряде районов

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В Амурской области за сутки подтвердились 28 случаев новой коронавирусной инфекции. В Благовещенске выявили 13 заражений, в Свободном – четыре, в Тынде – три. Также новые случаи зафиксировали в Благовещенском, Свободненском и Тамбовском районах.

Всего в регионе на данный момент выявили 2660 случаев COVID-19. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,3 %. При этом 1544 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек, из них 67% приходится на лиц старше 65 лет.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) в отношении 1054 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1013 человек, в изоляторах – 41 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса в Приамурье

г. Благовещенск +13

г. Свободный +4

г. Тында +3

Благовещенский район (с. Грибское) +1

Свободненский район (с. Климоуцы, с. Новостепановка) +3

Тамбовский район (с. Косицино, с. Раздольное, с. Тамбовка) +4

ИСТОЧНИК KP.RU