Василий Орлов: «Мы наведем порядок в экспорте нашей сельхозпродукции»

29 Июль 2020 2020-07-29T09:40:41+03:00

Для аграриев обещают создать комфортные условия, но и они должны вести себя по закону. Фото: freestocks.org

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Глава региона Василий Орлов провел совещание по вопросу экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2020 году.

- У нас есть компании, которые ежегодно снижают экспортную стоимость сои. Это очень плохой симптом. Главный показатель, который перед нами ставит правительство страны – объем сельхозпродукции, отправленной на экспорт в стоимостном выражении. И когда компания отправляет продукцию за рубеж по заведомо заниженной цене, она мешает нам решать поставленную правительством задачу. Но при этом, когда случается ЧС, как, например, в прошлом году, правительство очень серьезно помогает всем сельхозтоваропроизводителям без исключения, в том числе и таким недобросовестным. Заверяю вас, мы будем бороться с такими недобросовестными экспортерами. Инструментов у нас более чем достаточно, - заявил в начале совещания губернатор Василий Орлов.

Министр сельского хозяйства области Олег Турков рассказал о планах экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 2020-2024 годы. Так, на 2020 год план составляет всего 610 тыс. тонн (в том числе шрота соевого и масло соевого 143 тыс. тонн) на сумму198,2 млн долларов США, на 2024 – всего 1 130 тыс. тонн (в том числе шрота соевого и масло соевого 164 тыс. тонн) на сумму 368,2 млн. долларов США.

При этом в регионе есть компании, которые осуществляют экспорт по серым схемам.

- В итоге валюта за поставленный за границу товар, в Россию не поступает. На момент фиксации противоправного деяния юридическое лицо прекращает вести финансово-хозяйственную деятельность, а руководитель организации фактически отсутствует, - доложил начальник Благовещенской таможни Михаил Сорокин.

Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области Яна Любченкова рассказала, что есть компании, которым отказано в выдаче фитосанитарных сертификатов, в том числе по причине предоставления недостоверных документов. Как, например, информация по мощности складов не соответствует фактическому объему урожая, отсутствуют правоустанавливающие документы на склады хранения.

- На базе Единого реестра поднадзорных объектов в информационной системе Россельхознадзора «Цербер» будет осуществляться формирование и ведение реестра предприятий, аттестованных на право экспорта своей продукции в КНР. С 01.12.2020 вывоз зерна и продуктов его переработки в КНР будет возможен только с тех предприятий, которые внесены в реестр и одобрены китайской стороной, - сообщила Яна Любченкова.

- Мы наведем порядок в экспорте сельскохозяйственной продукции. Я никого не пугаю, мы хотим, чтобы вы работали и богатели. Но давайте будем все работать по одним правилам. Минсельхоз должен определить ориентировочную экспортную стоимость сои и корректировать ее каждый год. Все, что попадает ниже рекомендуемой стоимости, будет становиться объектом пристального внимания со стороны всех контролирующих служб. Когда появляются компании, находящиеся в «черной зоне», надо внимательно по ним отработать. Здесь правила должны быть одни для всех. Мы создадим все возможные комфортные условия для работы, но и сельхозтоваропроизводители должны себя вести по закону. Давайте наведем порядок на нашей с вами родной амурской земле, - резюмировал Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU