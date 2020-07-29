Коронавирус подтвердился у 29 пациентов в Приамурье
В Амурской области за сутки выявили 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Вирус обнаружили в трёх городах и восьми районах Приамурья. Больше всего новых пациентов в Благовещенске – 17 человек (см. Только цифры).
Всего с апреля в Приамурье коронавирус подхватили 2689 человек. Больше половины уже успели поправиться: 1579 человек выписались из стационара. Ещё 48 случаев заболевания завершились летальным исходом, 67% скончавшихся находились в возрасте старше 65 лет.
Между тем, коронавирус подозревают ещё у 1031 человека – это люди, которые контактировали с заразившимися. При этом 997 человек изолируются дома, а 34 – в изоляторах. Всех их обследуют врачи.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Где выявили новые случае COVID-19 в Амурской области:
г. Благовещенск +17
г. Белогорск +1
г. Свободный +1
пгт. Прогресс +1
Благовещенский район (с. Усть-Ивановка, с. Чигири) +4
Белогорский район (с. Амурское) +1
Зейский район (п. Верхнезейск) +1
Мазановский район (с. Молчаново) +1
Селемджинский район (пгт. Токур) +1
Тамбовский район (с. Тамбовка) +1
ИСТОЧНИК KP.RU