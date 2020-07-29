Коронавирус подтвердился у 29 пациентов в Приамурье

29 Июль 2020 2020-07-29T11:14:13+03:00

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В Амурской области за сутки выявили 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Вирус обнаружили в трёх городах и восьми районах Приамурья. Больше всего новых пациентов в Благовещенске – 17 человек (см. Только цифры).

Всего с апреля в Приамурье коронавирус подхватили 2689 человек. Больше половины уже успели поправиться: 1579 человек выписались из стационара. Ещё 48 случаев заболевания завершились летальным исходом, 67% скончавшихся находились в возрасте старше 65 лет.

Между тем, коронавирус подозревают ещё у 1031 человека – это люди, которые контактировали с заразившимися. При этом 997 человек изолируются дома, а 34 – в изоляторах. Всех их обследуют врачи.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где выявили новые случае COVID-19 в Амурской области:

г. Благовещенск +17

г. Белогорск +1

г. Свободный +1

пгт. Прогресс +1

Благовещенский район (с. Усть-Ивановка, с. Чигири) +4

Белогорский район (с. Амурское) +1

Зейский район (п. Верхнезейск) +1

Мазановский район (с. Молчаново) +1

Селемджинский район (пгт. Токур) +1

Тамбовский район (с. Тамбовка) +1

ИСТОЧНИК KP.RU