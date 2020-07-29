Губернатор принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Амурской области

29 Июль 2020 2020-07-29T11:45:43+03:00

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Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Андрей Мондохонов подвел итоги работы прокуратуры Амурской области в первом полугодии 2020 года. В заседании коллегии приняли участие губернатор Приамурья Василий Орлов, руководители прокуратуры, правоохранительных органов.

Прокурор области Руслан Медведев доложил об итогах работы. Отмечено, что в первом полугодии 2020 года прокуроры области выявили более 48 тысяч нарушений закона. Первоочередное внимание уделялось вопросам защиты социальных прав граждан, несовершеннолетних, инвалидов, престарелых, обеспечению законности в сферах демографии, здравоохранения, образования, жилья, повышению производительности труда и поддержке занятости. Так, после проверок прокуратуры устранено более 4 тысяч нарушений трудового законодательства.

В рамках надзора за исполнением законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции пресечено свыше 800 нарушений. На теме противостояния коронавирусной инфекции подробно остановился и глава региона Василий Орлов.

- Безусловно, весь комплекс мероприятий по недопущению распространения вируса требует четкого межведомственного взаимодействия. У нас ведется постоянный контроль деятельности медицинских учреждений, закупок лекарств и оборудования, средств индивидуальной защиты, особое внимание уделяется выплатам нашим медработникам, задействованным в борьбе с инфекцией. Объем средств федерального бюджета, выделенных на осуществление стимулирующих выплат, составил 335 миллионов рублей. С начала апреля 2020 года выплаты получили 1847 человек. Дополнительно из областного бюджета выделено более 51 миллионов рублей, выплаты получили 2382 человека, - обратил внимание губернатор.

Также глава отметил такие направления взаимодействия, как повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры и мест с массовым пребыванием людей, подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства области к предстоящему отопительному сезону.

Так, в этом году в рамках государственной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Амурской области» на ремонт аварийных объектов из областного бюджета выделено 404 миллиона рублей. Готовность коммунальной инфраструктуры области к отопительному периоду составляет 54,5%. Поставка топлива для создания общего нормативного запаса к началу предстоящего отопительного периода в области ведется согласно графику поставок, нарушений не допускается.

Кроме того, губернатор подчеркнул необходимость особого контроля со стороны органов власти и правоохранительных органов реализации на территории области крупного инвестиционного проекта – строительство Амурского газоперерабатывающего завода.

Василий Орлов поблагодарил органы прокуратуры за работу и выразил уверенность в дальнейшем успешном взаимодействии

ИСТОЧНИК KP.RU