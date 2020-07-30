Для приема в детсады благовещенцам нужно получить справку с двумя печатями

30 Июль 2020 2020-07-30T08:38:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Благовещенским родителям, которые получили справку о состоянии здоровья своих детей в частных клиниках для оформления в детские сады, необходимо дополнительно получить так называемую карантинную печать, то есть информацию об отсутствии контактов с носителями инфекционных заболеваний, в том числе COVID. Такие разъяснения дали в Детской городской клинической больнице.

Наличие карантинной печати будет подтверждать, что ребенок не был в контакте с заболевшими COVID-19. За такой печатью нужно обращаться в регистратуру поликлиники по месту жительства, приводить с собой ребенка нет необходимости. Да и в целом в муниципальных поликлиниках выставляются сразу обе необходимые печати.

Напомним, с 29 июля в Благовещенске детские сады вернулись к прежнему режиму работы. Дошколят принимают при наличии справки от педиатра с результатами анализов на яйцеглист, и записью о том, что ребенок не контактировал с лицами, болеющими COVID-19, с карантинной печатью. Для удобства родителей принято решение об открытии временных дополнительных кабинетов в каждой детской поликлинике.

ИСТОЧНИК KP.RU