Подрядчик показал, как будет выглядеть реконструированная площадь Ленина в Благовещенске
Подрядная организация продемонстрировала, как будет выглядеть после реконструкции площадь Ленина в городе Благовещенска. Архитектурная концепция первого этапа строительства «Большого городского центра «Трибуна Холл» уже утверждена.
Вдоль улицы Ленина появится пешеходная аллея, которую украсят деревьями и цветниками и оборудуют скамейками. Они будут необычными – скамейки встроят в подпорные стенки клумб. Стенки будут гранитными, скамьи выполнят из дерева. Сама площадь по периметру будет обрамлена клумбами и дополнительными зелеными зонами.
К центру площади примкнет светомузыкальный пешеходный фонтанный комплекс, строить который планируется в рамках второго этапа реализации проекта. Перед аллеей фонтанов на площади Ленина предлагается разместить две скульптурные композиции – какие именно, решат совместно с жителями Благовещенска.
Площадь и дорожки вымостят из гранитного камня белого, черного и серого цветов. Гранитный камень уже начали укладывать на площади Ленина. Кроме этого, строится пешеходная аллея и центральные клумбы.
Первый этап работ планируют завершить до конца года. Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска
Освещение на площади и в сквере имени Мухина будет разноплановым. В частности, для зеленой зоны фонари подберут с учетом высоты кроны деревьев.
Многие деревья в сквере высотой до 4 метров, поэтому подрядчик будет использовать невысокие светильники (3,5 метра), чтобы более эффективно освещать тротуары. Вдоль пешеходной аллеи по улице Ленина установят высокие светильники, которые будут освещать проезжую часть с высоты 10 метров, а пешеходную аллею – с высоты 6 метров.
Также на обновленной площади будет установлен 75-метровый флагшток с российским триколором. Опору разместят на одной оси с аллеей фонтанов и зданием правительства Амурской области так, чтобы флаг был виден с любой точки набережной.
Напомним, завершить первый этап реализации масштабного проекта планируется в этом году. Большой городской центр «Трибуна Холл» будет построен в рамках региональной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» и муниципальной программы «Экономическое развитие города Благовещенска». Сроки реализации проекта – 2020-2023 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU