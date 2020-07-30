2020-07-30T09:24:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор поручил амурскому минздраву проработать программу вакцинации в условиях коронавируса

Вакцинация поможет снизить заболеваемость внебольничными пневмониями, считают в Роспотребнадзоре Приамурья
Ольга ГЕТМАН
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Вакцинация, проведенная в оптимальные сроки, позволяет выработать защитные антитела и снизить уровень заболеваемости гриппом. Фото: freestocks.orgВакцинация, проведенная в оптимальные сроки, позволяет выработать защитные антитела и снизить уровень заболеваемости гриппом. Фото: freestocks.org
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Вопрос расширения вакцинации населения против гриппа и пневмококковой пневмонии обсудили на оперативном штабе в Приамурье. По прогнозу экспертов, в предстоящий эпидемиологический сезон будут циркулировать вирусы и гриппа, и COVID-19, сообщается на сайте правительства региона.

Как отметила главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова, на территории Приамурья в течение последних лет удалось сформировать приверженность населения к вакцинации против гриппа. В прошлом году было привито 54% населения. Вакцинация, проведенная в оптимальные сроки, позволяет выработать защитные антитела и снизить уровень заболеваемости. Последние 3 года уровень заболеваемости в Амурской области ниже, чем в среднем по России на 18%, относительно ДФО – на 30%.

- Мы сейчас находимся на 30 неделе, за последние три недели отмечается превышение эпидпорога среди взрослых в 3 раза. Это говорит о том, что эпидпроцесс в этом году пойдёт по несколько иному сценарию. С учётом коронавирусной инфекции прогнозируется увеличение заболеваемости с 38 недели. Практически 50% пневмоний содержат этиологический фактор пневмококк. Можно управлять этой инфекцией путем проведения вакцинации. Необходимо актуализировать программу вакцинации против пневмококковой инфекции групп риска. Минздраву просчитать потребность и определить долю необходимой вакцинации. Это позволит снизить заболеваемость внебольничными пневмониями и сочетанное влияние, в том числе ковидных пневмоний, - сообщила руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Глава Амурской области предложение поддержал:

- Программу нужно утвердить на моём уровне. Миздрав прошу проработать программу иммунизации. В условиях коронавируса вакцинации надо уделить особое внимание. В прошлом году были неплохие показатели. Задача в этом году довести уровень иммунизации до 60%. Задача сложная, но мы её вполне можем решить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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