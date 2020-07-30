2020-07-30T09:34:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Василий Орлов: С 1 августа в силу вступит новый этап снятия «коронавирусных» ограничений

Но при ухудшении обстановки все меры могут вернуть
Ольга ГЕТМАН
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Помимо кинотеатров, ресторанов и бассейнов, могут открыться пришкольные лагеря. Фото: благовещенск.рфПомимо кинотеатров, ресторанов и бассейнов, могут открыться пришкольные лагеря. Фото: благовещенск.рф
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Новый этап снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции, не должен вызвать рост заболеваемость, обратил внимание участников оперативного штаба глава региона Василий Орлов.

- С 1 августа у нас вступает новый этап послаблений. Посмотрим на развитие эпидситуации и соблюдение людьми санитарных требований. При ухудшении ситуации вновь введём ограничительные меры. В наших общих интересах сделать всё, чтобы скорее вернуться к нормальной жизни, к полноценной работе бизнеса и при этом сохранить здоровье наших граждан, - отметил губернатор.

Напомним, с 1 августа в прежнем режиме заработают все кафе и рестораны, кинотеатры и бассейны. Также по решению муниципалитетов с этой даты могут открываться пришкольные лагеря. А вот загородные лагеря так и останутся закрытыми до конца оздоровительной компании, то есть до 1 сентября. Такое предложение внесла на заседании оперштаба зампред областного правительства – министр образования и науки Светлана Яковлева:

- Так как завершается лето, готовить загородные лагеря к открытию бессмысленно не только по состоянию эпидобстановки, но и с точки зрения рентабельности, - аргументировала Светлана Яковлева. – Что касается пришкольных лагерей - в зависимости от ситуации в муниципалитете, если есть возможность и эпидситуация позволяет, можно организовывать малоконтактную занятость детей при школах.

Губернатор Василий Орлов предложение поддержал.

Отметим, что на сегодняшний день, по информации и. о. министра здравоохранения Приамурья Светланы Леонтьевой, 566 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом ковид получают лечение в стационарных условиях, 302 – в амбулаторно-поликлинических условиях. Свободный коечный фонд составляет 35,7%. Два пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 находится на аппарате ИВЛ.

- Создан дополнительно кадровый резерв из студентов 1-5 курсов медколледжа и медакадемии. Порядка 30 человек приступают к работе с 1 августа, - сообщила Светлана Леонтьева.

Средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами медорганизации обеспечены в достаточном количестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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