2020-07-30T11:42:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Амурской области 30 июля выявили 35 случаев COVID-19

Эпидситуация остается напряженной
Ольга ГЕТМАН
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Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что по-прежнему не соблюдается масочный режим пассажирами городских маршрутов. Фото: pexels.comСпециалисты Роспотребнадзора отмечают, что по-прежнему не соблюдается масочный режим пассажирами городских маршрутов. Фото: pexels.com
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В Приамурье подтвердились еще 35 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, с апреля в регионе вирус подхватили 2724 человека. Управление Роспотребнадзора по Амурской области на момент публикации новости данные по заболеваемости за сутки не опубликовало.

- Эпидситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в области по-прежнему остается напряженной, - отметила главный санитарный врач области Ольга Курганова в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в четверг, 30 июля. – По-прежнему, средний коэффициент распространения за последние семь дней не снижается ниже уровня единицы.

Наибольший коэффициент распространения COVID-2019 в Тамбовском районе – 2,1, Благовещенском районе – 1,4, г. Тында – 1,4, г. Благовещенск – 1,1, пгт. Прогресс – 1,1, г. Белогорск – 0,9.

По оперативным данным, на текущей неделе зарегистрировано 218 случаев COVID-2019 (30 неделя – 235, 29 неделя – 296). Территориями риска по распространенности заболеваемости остаются город Благовещенск, на долю заболевших которого приходится 48% активных очагов, и город Свободный, Свободненский район – 19,4%.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что по-прежнему не соблюдается масочный режим пассажирами городских маршрутов.

- Были установлены факты нахождения пассажиров без масок, а также с масками, спущенными на подбородок. Не исключение и водители транспортных средств. Не соблюдается режим самоизоляции лицами старше 65. В городском транспорте, в торговых центрах много лиц пожилого возраста. Учитывая изложенное, считаю необходимым продолжить комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории Амурской области, - резюмировала Ольга Курганова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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