2020-07-31T04:12:16+03:00
Общество

Горячую воду отключат с 3 августа в нескольких районах Благовещенска

Завершается реконструкция тепломагистрали Благовещенской ТЭЦ
Ольга ГЕТМАН
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Готовьтесь к отключениям заранее. Фото: pixabay.comГотовьтесь к отключениям заранее. Фото: pixabay.com
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В понедельник 3 августа стартует реконструкция последнего участка тепломагистрали №4 Благовещенской ТЭЦ, сообщают в пресс-службе «Амурской генерации». В связи с этим в нескольких районах областной столицы временно ограничат подачу горячей воду (см. «Конкретно»).

- Реконструкция тепломагистрали Тепличного комбината длилась в течение 7 лет. Остался последний участок, где нужно провести работы, и энергетики поставят точку в этом большом и важном проекте. В ходе модернизации было поэтапно проложено около 4 километров теплотрассы, диаметр труб значительно увеличен, что дало увеличение пропускной способности теплоносителя практически на 50%, и возможность подключения к теплу новых потребителей, - рассказал главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.

Напомним, программа обновления магистральных теплопроводов Благовещенской ТЭЦ обусловлена массовой застройкой северных районов города и, как следствие, необходимостью увеличения пропускной способности тепломагистрали №4 Благовещенской ТЭЦ.

Параллельно с реконструкцией специалисты цеха тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ проведут ежегодный плановый ремонт тепломагистрали на всей ее протяженности

КОНКРЕТНО

С 3 по 16 августа горячей воды не будет в следующих районах:

- Плодопитомник

- район ООО «Тепличный»

- район АО «Молочный комбинат «Благовещенский»

- район погранотряда;

- жилые дома между ул. Тепличная и ул. Студенческая, от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный»;

- жилые дома микрорайона «Солнечный»;

- жилые дома «АНК»;

- жилые дома микрорайона «Подсолнухи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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