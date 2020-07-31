2020-07-31T05:39:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Заявки на исследование коллективного иммунитета к COVID-19 подали почти 1,5 тысячи амурчан

Сервис может зависать
Ольга ГЕТМАН
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Забор крови в регионе надеются провести за рабочую неделю. Фото: pixabay.comЗабор крови в регионе надеются провести за рабочую неделю. Фото: pixabay.com
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Жители Благовещенска, Свободного, Белогорска, Тынды и Зеи за сутки подали 1449 анкет для участия в оценке популяционного иммунитета к коронавирусу. Отбор участников стартовал 30 июля, само исследование стартует 3 августа. Зарегистрироваться на участие можно на специализированном сервисе.

На этом же сервисе заполняют анкеты участники исследования из других регионов, в том числе из европейской части России. В связи с этим возможны перебои в работе сервиса, уточняют в отделе опеки и охраны здоровья города Благовещенска. Это означает, что срок отправки электронных писем для подтверждения участия может составлять более двух часов.

Кроме того, амурчан просят при записи в пункт сдачи крови обращать внимание для детского или взрослого населения он предназначен.

По вопросам можно обращаться на телефон или WhatsApp горячей линии 8 914-590-15-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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