Заявки на исследование коллективного иммунитета к COVID-19 подали почти 1,5 тысячи амурчан
Жители Благовещенска, Свободного, Белогорска, Тынды и Зеи за сутки подали 1449 анкет для участия в оценке популяционного иммунитета к коронавирусу. Отбор участников стартовал 30 июля, само исследование стартует 3 августа. Зарегистрироваться на участие можно на специализированном сервисе.
На этом же сервисе заполняют анкеты участники исследования из других регионов, в том числе из европейской части России. В связи с этим возможны перебои в работе сервиса, уточняют в отделе опеки и охраны здоровья города Благовещенска. Это означает, что срок отправки электронных писем для подтверждения участия может составлять более двух часов.
Кроме того, амурчан просят при записи в пункт сдачи крови обращать внимание для детского или взрослого населения он предназначен.
По вопросам можно обращаться на телефон или WhatsApp горячей линии 8 914-590-15-61.
ИСТОЧНИК KP.RU